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۱۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۵:۵۵

معاون روابط كار وزارت كار خبر داد:

حداقل حقوق دريافتي كارگران بدون اضافه كاري 200 هزار تومان تعيين شد

حداقل حقوق دريافتي كارگران بدون اضافه كاري 200 هزار تومان تعيين شد

معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي اعلام كرد: شوراي عالي كار حداقل حقوق دريافتي كارگران بدون اضافه كاري را براي سال آينده 200 هزار تومان تعيين كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، ابراهيم نظري جلالي در جمع خبرنگاران گفت: براساس تصميم شوراي عالي كار، حداقل دستمزد روزانه كارگران از 4086 تومان به 5 هزار تومان در سال 85 افزايش يافت كه رشدي معادل 3/22 درصد نشان مي دهد.

وي افزود: حدقل حقوق دريافتي كارگران نسبت به نرخ تورم كشور 9 درصد افزايش يافته است.

نظري تصريح كرد: حداقل دريافتي كارگران به ازاي هر اولاد 15 هزار تومان براي سال آينده تعيين شده و براي بيش از دو اولاد اين نوع دريافتي تعلق نمي گيرد.

معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي اظهارداشت: براساس تصميم شوراي عالي كار، حق مسكن كارگران براي سال آينده 10 هزار تومان ، حق بن غير نقدي 10 هزار تومان و براي ساير سطوح مزدي معادل 10 درصد بعلاوه ماهانه 15 هزار تومان پرداخت مي شود.

وي گفت: حداقل حقوق دريافتي كارگران موقت نيز براي سال آينده 230 هزار تومان توسط شوراي عالي كار تعيين شده است.

 

کد مطلب 297359

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