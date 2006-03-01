حداقل حقوق دريافتي كارگران بدون اضافه كاري 200 هزار تومان تعيين شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، ابراهيم نظري جلالي در جمع خبرنگاران گفت: براساس تصميم شوراي عالي كار، حداقل دستمزد روزانه كارگران از 4086 تومان به 5 هزار تومان در سال 85 افزايش يافت كه رشدي معادل 3/22 درصد نشان مي دهد.

وي افزود: حدقل حقوق دريافتي كارگران نسبت به نرخ تورم كشور 9 درصد افزايش يافته است.

نظري تصريح كرد: حداقل دريافتي كارگران به ازاي هر اولاد 15 هزار تومان براي سال آينده تعيين شده و براي بيش از دو اولاد اين نوع دريافتي تعلق نمي گيرد.

معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي اظهارداشت: براساس تصميم شوراي عالي كار، حق مسكن كارگران براي سال آينده 10 هزار تومان ، حق بن غير نقدي 10 هزار تومان و براي ساير سطوح مزدي معادل 10 درصد بعلاوه ماهانه 15 هزار تومان پرداخت مي شود.

وي گفت: حداقل حقوق دريافتي كارگران موقت نيز براي سال آينده 230 هزار تومان توسط شوراي عالي كار تعيين شده است.