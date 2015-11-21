خدمت بی منت به جانبازان وایثارگران وظیفه تمام مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رضایی پیش از ظهر شنبه در مراسم افتتاح مجتمع فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار خراسان جنوبی، اظهار کرد: شهدا و ایثارگران بهترین خدمت‌ها را به کشور و انقلاب اسلامی انجام داده‌اند.

وی با بیان اینکه شهادت معامله با خداوند است، افزود: شهدا کسانی هستند که در طول هشت سال دفاع مقدس از جان، مال و زندگی خود گذشتند تا از اسلام دفاع کنند.

حجت الاسلام رضایی افزود: همه ما عمر را دوست داریم اما شهدا به قله ای رسیده‌اند که جان خود را با افتخار در راه خدا هدیه کرده‌اند.

وی با بیان اینکه امنیت امروز کشور مرهون خون شهدا و تلاش های جانبازان و ایثارگران است، بیان کرد: باید همه ما در خدمت به جانبازان تلاش کنیم چرا که بهترین عنصرها را برای ما به ارمغان آورده‌اند.

استاندار خراسان جنوبی نیز در این جلسه با گرامیداشت هفته بسیج و یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، بیان کرد: همه ما باید در خدمت به خانواده های شهدا، آزادگان و جانبازان آنچه در توان داریم را در طبق اخلاص بگذاریم.

وجه الله خدمتگزار افزود: در شرایط کنونی اعتبارات برای خدمت رسانی محدود است اما علی رغم این موضوع، تمام دستگاه‌ها آن چه در توان دارند را تقدیم خانواده های شهدا و جانبازان می‌کنند.

وی تاکید کرد: مردم و مسئولان باید با سرکشی از خانواده های شهدا و شنیدن خاطرات آنها، درس ایثار و فداکاری بیاموزند.

خدمتگزار مردم خراسان جنوبی را مردمی فرهیخته، نجیب، ولایت مدار و متدین دانست و افزود: این ویژگی‌ها وظیفه مسئولان را در خدمت رسانی چند برابر می‌کند.