۳۰ آبان ۱۳۹۴، ۱۶:۰۹

مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان:

خلاء فرهنگی در جامعه ورزش وجود دارد

زنجان-مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان از وجود خلاء فرهنگی درجامعه ورزش خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان حسینی ظهر شنبه در جمع اعضای بسیج ورزشکاران استان زنجان با بیان اینکه باید نسبت به رشد فرهنگی و اخلاقی جامعه ورزشی اقدام شود، افزود: متاسفانه خلاء فرهنگی در جامعه ورزش وجود دارد.

وی به ظرفیت مهم مربیان و معلمان ورزشی اشاره کردو یاد آورشد: مربیان ورزشی ظرفیت مهم برای توسعه ورزش هستند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: زنجان ۴۲ هزار ورزشکار فعال رسمی دارد و تعداد این ورزشکاران در سالجاری به ۵۰ هزار ورزشکار افزایش می یابد.

حسینی با اشاره به برنامه ریزی اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان برای توسعه زیرساخت های ورزشی استان زنجان تصریح کرد: ۲۲۰ سالن و فضای ورزشی در استان زنجان وجود دارد.

وی گفت: اداره ورزش و جوانان یک نهاد فرهنگی است و در این راستا باید در بحث فرهنگ سازی ورزش هم گام های موثری را بردارد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان یاد آورشد: استان زنجان ظرفیت و استعداد خوب و بالایی را در حوزه ورزش دارد که باید از این استعدادها به نحو احسن استفاده کنیم و دغدغه های این حوزه را به حداقل برسانیم.

حسینی افزود: امروزه سرمایه گذاری در بحث ورزش خود یک مولفه مهم در جلوگیری از آسیب های اجتماعی است بنابراین باید به بحث ورزش توجه ویژه شود.

کد مطلب 2973620

