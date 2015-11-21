به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان حسینی ظهر شنبه در جمع اعضای بسیج ورزشکاران استان زنجان با بیان اینکه باید نسبت به رشد فرهنگی و اخلاقی جامعه ورزشی اقدام شود، افزود: متاسفانه خلاء فرهنگی در جامعه ورزش وجود دارد.

وی به ظرفیت مهم مربیان و معلمان ورزشی اشاره کردو یاد آورشد: مربیان ورزشی ظرفیت مهم برای توسعه ورزش هستند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: زنجان ۴۲ هزار ورزشکار فعال رسمی دارد و تعداد این ورزشکاران در سالجاری به ۵۰ هزار ورزشکار افزایش می یابد.

حسینی با اشاره به برنامه ریزی اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان برای توسعه زیرساخت های ورزشی استان زنجان تصریح کرد: ۲۲۰ سالن و فضای ورزشی در استان زنجان وجود دارد.

وی گفت: اداره ورزش و جوانان یک نهاد فرهنگی است و در این راستا باید در بحث فرهنگ سازی ورزش هم گام های موثری را بردارد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان یاد آورشد: استان زنجان ظرفیت و استعداد خوب و بالایی را در حوزه ورزش دارد که باید از این استعدادها به نحو احسن استفاده کنیم و دغدغه های این حوزه را به حداقل برسانیم.

حسینی افزود: امروزه سرمایه گذاری در بحث ورزش خود یک مولفه مهم در جلوگیری از آسیب های اجتماعی است بنابراین باید به بحث ورزش توجه ویژه شود.