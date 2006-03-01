ديدار برنده جايزه نوبل و شهرزاد قصه گو





به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، در اين شماره از نشريه شهرزاد همچنين مصاحبه اي با كلود سيمون نويسنده داستانهاي مدرن كه در سال 2005 ازدنيا رفت درج شده است .



در ديگر صفحات ، مقاله اي درباره آثار سينمايي اقتباسي از داستانهاي فرانسوا سازگان نويسنده فرانسوي گنجانده شده است . سازگان نويسنده رمان معروف " سلام برغم " چند ماه قبل درگذشت .

مصاحبه با حميد عجمي - خوشنويس برجسته درباره خط معلي و ميزگردي درباره كتب اساطيري از ديگر مطالب اين شماره مجله شهرزاد است . شعر و داستاني به زبان انگليسي نيز در انتهاي نشريه درج شده است .

ششمين شماره مجله شهرزاد در 70 صفحه به قيمت 650 تومان به صاحب امتيازي سيد علي كاشفي خوانساري منتشر شده است .