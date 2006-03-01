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۱۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۵:۵۹

در ششمين شماره نشريه فرهنگي هنري " شهرزاد "

ديدار برنده جايزه نوبل و شهرزاد قصه گو

ديدار برنده جايزه نوبل و شهرزاد قصه گو

در ششمين شماره نشريه فرهنگي هنري شهرزاد ، زندگي و آثار " هارولد پينتر " نويسنده و نمايشنامه نويس انگليسي كه در سال جاري برنده جايزه نوبل شد ، مورد بررسي قرار گرفته است .


به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، در اين شماره از نشريه شهرزاد همچنين مصاحبه اي با كلود سيمون نويسنده داستانهاي مدرن كه در سال 2005 ازدنيا رفت درج شده است . 

در ديگر صفحات ، مقاله اي درباره آثار سينمايي اقتباسي از داستانهاي فرانسوا سازگان نويسنده فرانسوي گنجانده شده است . سازگان نويسنده رمان معروف " سلام برغم "  چند ماه قبل درگذشت .

مصاحبه با حميد عجمي - خوشنويس برجسته درباره خط معلي و ميزگردي درباره كتب اساطيري از ديگر مطالب اين شماره مجله شهرزاد است . شعر و داستاني به زبان انگليسي نيز در انتهاي نشريه درج شده است .

ششمين شماره مجله شهرزاد در 70 صفحه به قيمت 650 تومان به صاحب امتيازي سيد علي كاشفي خوانساري منتشر شده است .

کد مطلب 297363

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