به گزارش خبرگزاری مهر، «ذغال‌سنگ، افزایش فشار تحریم‌ها، الماس»، «استکبارستیزی، مبارزه‌ای تمام ناشدنی»، «ما کجا و مبارزه با استکبار کجا؟»، «قرائت تکنوکراتیک، آرمان را به پای واقعیت ذبح می‌کند!»، «عصای ولایت، سحر مستکبران را خواهد بلعید»، «استکبار نرم، لباس خودی‌ها را می‌پوشد»، «نذری‌هایی که خوردنی نیستند»، «به جای موبایل قرآن در جیب‌هایمان بود»، «الجزیره، چطور الجزیره شد؟»، «تحریک غریزه مادی و جنسی افراد برای فروش محصول!» و «از خرید شما متشکریم» از جمله عناوین مهم این شماره هستند.

در ابتدای این شماره و در سرویس «آینه» می‌توانید در جریان اخبار جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی سراسر کشور قرار بگیرید. همچنین ادامه پرونده راهیان نور کردستان و داغ‌کردن فضای کتابخوانی از دیگر مطالب این سرویس است.

باز کردن این مساله که چرا باید همواره به شکلی صحیح به موضوع مستکبر و استکبارستیزی پرداخت و با مستکبرین داخلی و خارجی چگونه باید مبارزه یا تعامل کرد شاکله اصلی سرویس اصلی شماره ۳۱ مجله حلقه‌وصل، یعنی «حلقه اول» را دربرمی‌گیرد. روح‌ا...رفیعی، فاطمه عرب‌شاهی، مجتبی احمدی، علی‌اکبر آسا، کمال مروتی، علی داوودی و دنی شکتر صاحب‌نظران این سرویس هستند. همچنین با تیتر «صدایی که به جنگ استکبار رفته است» کارهای موسیقایی حامد زمانی درباره استکبارسیتزی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. حلقه وصل در در شماره آینده نیز به موضوع استکبارستیزی با نگاه فراملی و فرامنطقه‌ای خواهد پرداخت.

کنکاشی درباره شبکه‌های تلویزیونی «العالم»، «المنار» و «الجزیره» نیز در سرویس «لؤلؤ» این شماره قابل مطالعه است.

همچنین پرداختن به مساله مد و سبک زندگی اسلامی در سرویس مسائل فرهنگی روز جامعه یعنی «نمط» در دسترس علاقه‌مندان به این عرصه قرار گرفته است.

نشریه حلقه وصل به مدیرمسئولی و سردبیری صادق یزدانی منتشر می‌شود.

برای دریافت این نشریه با شماره تلفن ۵ و ۷۷۶۵۵۱۳۴ تماس بگیرید. همچنین برای اطلاع از آخرین خبرها و گزارش‌های جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، می‌توانید از سایت Hvasl.ir نیز استفاده کنید.