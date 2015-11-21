به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی «جامعه‌شناسی تاریخی و مسأله شخصیت ملی» یکشنبه اول آذر ساعت ۱۴ تا ۱۶ با حضور دکتر ابراهیم توفیق در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می‌شود.

بررسی موضوع جامعه‌شناسی تاریخی و شخصیت ملی از مباحث این نشست است.

دکتر توفیق، از تحقق مدرنیته‌ای با تجربه ایرانی دفاع می‌کند و معتقد است تا زمانی که ویژگی‌های این تجربه مشخص نشود، کار جامعه‌شناختی و روشنفکری در سطح ایدئولوژی‌های جامعه‌شناسانه باقی می‌ماند.

توفیق، دانش‌آموخته جامعه‌شناسی از دانشگاه فرانکفورت و صاحب آثار فراوانی چون «مدرنیسم و شبه پاتریمونیالیسم»، «علوم اجتماعی در ایران و مطالعات پسااستعماری» و ترجمه «تاریخ جهان اسلام در قرن بیستم» است.

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در پایین تر از میدان ولیعصر، ابتدای خیابان دمشق واقع است.