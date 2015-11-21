به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین علی محمدی در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد گفت: با توجه به ایجاد سامانه جامع موقوفات و مدیریت بقاع متبرکه در سال‌های اخیر، هر گونه صورت مالی باید توسط کارشناس مربوطه در استان و مسئولان استانی تایید شود.

وی اظهار کرد: امکان هیچ گونه جابجایی در این زمینه وجود ندارد، علاوه بر آن که از نظر شرعی باید طبق نیت واقف هزینه شود.

حجت الاسلام محمدی در ادامه با بیان این‌که «برای احیا و بازسازی موقوفات در استان یزد برنامه‌های بسیار زیادی در دست اقدام است» گفت: اجرای ۹ طرح بزرگ تا پایان سال در استان از جمله این اقدامات است.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اجرای ۵۱ طرح دیگر در امامزادگان استان، تصریح کرد: برخی از این طرح‌ها در حال مطالعه و یا در دست احیا و بازسازی هستند.

وی بازسازی موقوفات را مهم خواند و افزود: نمونه آن سرای خان و خیابان قیام استان یزد است که علاوه بر رضایت‌مندی مردم باعث حفظ موقوفه شده است.

نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: در سطح کشور دو هزار و ۷۰۰ موقوفه مربوط به حوزه‌های علمیه داریم که نیاتی از جمله عمران و آبادانی مدارس علمیه، حقوق مدرسین و طلاب را شامل می‌شود.

حجت الاسلام محمدی در پایان نیز طرح ترویج فرهنگ وقف در حوزه‌های علمیه را مورد اشاره قرار داد و افزود: حوزه‌های علمیه می‌توانند با وقف‌های جدیدی که برای حوزه ایجاد می‌کنند، تامین مالی باشند.

آیت‌الله محمدرضا ناصری، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد نیز در این دیدار گفت: متاسفانه بسیاری از وقف‌هایی که دو نفره و بدون ثبت قانونی در مراجع ذی صلاح انجام می‌شود، از بین خواهد رفت، زیرا هیچ گونه ضمانتی برای پیگیری آن وجود ندارد و بعد از فوت واقف از بین خواهند رفت یا مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند.

وی افزود: باید با انجام یکسری اقدامات، مردم را از این اشتباه آگاه کرد و همچنین اعلام شود که همه عواید و درآمد موقوفات باید براساس نظر واقف و در همان محلی که وقف شده هزینه شود.