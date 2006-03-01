تشكيل كميته هاي ويژه تحقق امنيت اقتصادي در كشور

به گزارش خبرگزاري مهر، آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي دريك ارتباط زنده تلويزيوني ( برنامه ويدئو كنفرانس ) با اعضاي شوراي تامين استان اردبيل، افزود: قوه قضائيه ضمن استقبال از مواضع اخير دولت درخصوص تاسيس كميته هاي ملي امنيت اقتصادي - كه نقش اساسي در حفظ امنيت، اشتغالزايي و كاهش تخلفات در جامعه دارد- بر تشكيل اين كميته ها در استانها با محوريت استاندار ، نماينده ولي فقيه، رئيس كل دادگستري استان و مشاركت نهادها تاكيد دارد.

آيت الله هاشمي شاهرودي در ادامه تصريح كرد: دولت مصمم است با به كارگيري سازوكاروتشكيلات جديد و ويژه، سياستهاي راهبردي نظام و برنامه چشم انداز 20 ساله را با دقت اجرا شود.

وي در زمينه ضرورت حفاظت اجتماعي و تامين امنيت عمومي در جامعه بعنوان حقوق اوليه و اساسي مردم كشورمان، خاطرنشان كرد: پيشگيري از تخلفات و جرائم امرمهمي است كه در فقه و قانون اساسي به آن تاكيد شده لذا بايد بامشاركت نهادهاي مردمي و مردم، با سالم سازي جامعه از وقوع هر نوع جرم و تخلف جلوگيري كرد.

رئيس قوه قضاييه با تاكيد مجدد برسالم سازي جامعه، اعلام كرد: تحقق اين امر مهم با توسعه شوراهاي حل اختلاف و برنامه ريزي مدون به منظور پيشگيري ازهرنوع جرم امكان پذيراست.