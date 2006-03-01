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۱۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۷:۱۷

تشكيل كميته هاي ويژه تحقق امنيت اقتصادي در كشور

تشكيل كميته هاي ويژه تحقق امنيت اقتصادي در كشور

رئيس قوه قضائيه بر تشكيل كميته هاي ويژه تحقق امنيت اقتصادي دركشور با حضورعاليترين مسئولان قواي سه گانه و مشاركت نهادهاي مردمي تاكيد كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي دريك ارتباط زنده تلويزيوني ( برنامه ويدئو كنفرانس ) با اعضاي شوراي تامين استان اردبيل، افزود: قوه قضائيه ضمن استقبال از مواضع اخير دولت درخصوص تاسيس كميته هاي ملي امنيت اقتصادي - كه نقش اساسي در حفظ امنيت، اشتغالزايي و كاهش تخلفات در جامعه دارد- بر تشكيل اين كميته ها در استانها با محوريت استاندار ، نماينده ولي فقيه، رئيس كل دادگستري استان و مشاركت نهادها تاكيد دارد.

آيت الله هاشمي شاهرودي در ادامه تصريح كرد: دولت مصمم است با به كارگيري سازوكاروتشكيلات جديد و ويژه، سياستهاي راهبردي نظام و برنامه چشم انداز 20 ساله را با دقت اجرا شود.

وي در زمينه ضرورت حفاظت اجتماعي و تامين امنيت عمومي در جامعه بعنوان حقوق اوليه و اساسي مردم كشورمان، خاطرنشان كرد: پيشگيري از تخلفات و جرائم امرمهمي است كه در فقه و قانون اساسي به آن تاكيد شده لذا بايد بامشاركت نهادهاي مردمي و مردم، با سالم سازي جامعه از وقوع هر نوع جرم و تخلف جلوگيري كرد.

رئيس قوه قضاييه با تاكيد مجدد برسالم سازي جامعه، اعلام كرد: تحقق اين امر مهم با توسعه شوراهاي حل اختلاف و برنامه ريزي مدون به منظور پيشگيري ازهرنوع جرم امكان پذيراست.

کد مطلب 297367

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