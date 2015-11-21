آیین دادرسی ویژه برای برخی طبقات اجتماعی تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در همایش حقوقدانان و وکلای نیکوکار که در کمیته امداد امام خمینی(ره) برگزار شد، گفت: عمل صالح مختص به یک فکر و قشر و طبقه نیست. حتی یک فردی که در بیابان و صحرا چوپانی می کند می تواند عمل صالح یا غیرصالح داشته باشد. اگر جامعه یا فردی دارای عمل صالح با ایمان شد حیات طیبه پیدا می کند. با این اوصاف باید گفت چه عملی صالح تر و بهتر که در کمیته امداد انجام می شود و من سراغ ندارم.

وی خطاب به وکلای نیکوکار گفت: کار شما توام با اخلاص است که می تواند منشا برکت در دنیا و آخرت باشد. امام خمینی(ره) فرمودند که به فکر آنهایی باشید که نه پای آمدن و نه زبان گفتن و نه نوشتن دارند تا به ادارات بیایند و حالا شما وکلا می خواهید به این طبقه کمک کنید.

معاون اول قوه قضائیه اظهار داشت: همانطور که کمیته امداد سعی کرده به مردم تکیه کند و در کنار آن از دستگاه های حکومتی کمک بگیرد این فرهنگ را باید گسترش داد. فعالیت ۳ هزار وکیل برای کمک به مسائل حقوقی مددجویان کمیته امداد خیلی خوب است. این حرکت حتی باید برای سایر دستگاه ها الگو باشد. چرا برابر همین تعداد قاضی، مهندس و معلم و غیره در امور مددجویان همکاری نکنند.

محسنی اژه ای گفت: در کنار این حرکت حقوقی باید آسیب شناسی هم شود و تمام کاستی ها و خلاءها مورد بررسی قرار بگیرد. به عنوان مثال برخی از بخش ها معاف از پرداخت تعرفه های دادرسی هستند و می شود این را توسعه داد یا اینکه می شود یک آیین دادرسی ویژه ای را برای برخی طبقات اختصاص داد. ذهن ما هم شکل گرفته که باید همینطور باشد. چرا نباید آیین دادرسی برای طبقات مختلف فرق داشته باشد و این تبعیض نیست و می توان با رعایت عدالت آن را تدوین کرد. مگر ما دادسراهای ویژه و قوانین ویژه نداریم پس می شود در این موضوع هم وارد شد.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه قطعا فردی که ممکن است میلیاردها تومان حق الوکاله بگیرد تا از موکلش دفاع کند با وکیلی که برای رضای خدا وکالت می کند خیلی فرق دارد، گفت: متاسفانه در جامعه ما نوعی نگاه وجود دارد که افراد تحت پوشش کمیته امداد را قشری خاص می بینند به نحوی که فرد احساس کسری در وجود خود پیدا می کند. افرادی که می خواهند کمک کنند باید با افتخار وارد شوند و منتی روی سر این خانواده نگذارند. شما بازوی کمیته امداد نیستید بلکه بازوی خدا و نظام اسلامی و ولایت هستید.