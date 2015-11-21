مشکل اشتغال گیلانیان در فصول بیکاری حل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نجفی پیش از ظهر شنبه در جریان بازدید از پیشرفت فیزیکی سه کارخانه در شهرک های صنعتی رشت و صومعه سرا با تاکید بر حل مشکلات مالی این واحدهای تولیدی اظهار کرد: برطرف کردن مشکلات مالی واحدهای تولیدی در دست احداث در راس حل مشکلات اشتغال قرار دارد.

وی با بیان اینکه در برطرف کردن مشکلات مربوط به اشتغال در بخش های مختلف کشاورزی و گردشگری نیز باید اقداماتی انجام شود تصریح کرد: با اجرای طرح برجام که روزهای پایانی خود را می گذراند فضای مدیریتی جدیدی بر مسئله اشتغال و صنعت حاکم می شود.

استاندارگیلان اقتصاد ایران را جزو ۲۰ اقتصاد برتر دنیا اعلام و گفت: صنعت گیلان در حال رشد است و باید از این فضاهای مستعد نهایت استفاد ه را ببریم.

نجفی افزود: گیلان از نظر کاهش رشد بیکاری در سه ماهه نخست امسال رتبه هجدهم را داشته که این رقم در سه ماه دوم به رتبه هفدهم رسیده است و هرچند این عملکرد قابل قبول است اما رضایتمند نیست و ادامه تلاش برای بهبود اوضاع ضروری است.

وی همچنین با اظهار امیدواری از کاهش نرخ بیکاری خاطر نشان کرد: در تلاش هستیم که جزو ۱۰ استان برتر در زمینه اشتغال شویم.

استاندار گیلان با اشاره به راه اندازی واحدهای نیمه تمام صنعتی در شهرک های صنعتی خاطر نشان کرد: با راه اندازی این واحدها، گیلان از مشکل اشتغال در فصول بیکاری سال خارج می شود.

نجفی افزود: طرح های بزرگ و کوچک در زمینه های مختلف در حال دریافت مصوبات هستند که هنوز نهایی نشده اند.

وی با اشاره به تاکید رییس جمهور مبنی بر اینکه وعده های داده شده در گیلان باید به نتیجه برسند تصریح کرد: با جدیت به دنبال نهایی شدن دریافت مصوبات لازم برای راه اندازی واحد های کوچک و بزرگ صنعتی هستیم.

استاندار گیلان پیش از ظهر شنبه ابتدا از پیشرفت فیزکی دو کارخانه در شهر صنعتی رشت بازید کرد که این دو طرح با پیشرفت فیزیک ۸۵ و ۲۵ درصد در مجموع برای بیش از ۱۲۰۰ نفر ایجاد اشتغال می کنند

وی در پایان این بازدید نیز ازکارخانه در شرف بهره برداری تولید ورق تتراپک و انواع نوشیدنی در شهرک صنعتی صومعه سرا بازدید به عمل آورد که این واحد تولیدی نیز با ظرفیت تولید سالانه ۳۶ هزار تن برای ۱۴۲ نفر از جوانان این منطقه اشتغال زایی می کند.