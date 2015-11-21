به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا سروستانی بزرگداشت سیاستگذاری در راستای فعالیت های فرهنگی حوزه دین و مناسبت های دینی و انقلابی را از اهداف عمده ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های دینی ذکر کرد.

وی اظهار داشت: نشست ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت‌ های دینی استان با محوریت سیاستگذاری برگزاری برنامه های دهه آخر صفر و گرامیداشت آغاز ربیع الاول تشکیل شده است.

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار بوشهر در بخش دیگری از جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت‌های دینی استان بوشهر با قدردانی از مجریان برگزاری مراسم ایام ماه محرم در استان بوشهر اظهار داشت: برنامه‌ها و مراسم‌های ماه محرم با نظم و هماهنگی لازم برگزار شد که جای قدردانی دارد.

فتح‌الله حقیقی با بیان اینکه کمیته‌های تخصصی ستاد اربعین استان بوشهر فعالیت خود را آغاز کرده است گفت: برای هر چه با شکوه برگزار شدن مراسم اربعین حسینی کمیته‌های ۸ گانه ستاد اربعین استان بوشهر تشکیل و فعال شده است.

وی با اشاره به اهمیت اتحاد و وحدت مسلمانان گفت: با اتحاد مسلمانان هیچ قدرت استکباری نمی‌تواند اهداف خود را محقق کنند و بین مسلمانان تفرقه ایجاد کنند.