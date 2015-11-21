الگوی معماری اسلامی ایرانی در شهرسازی مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضایی ظهر شنبه در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر همدان که با حضور اعضای گروه موسسه فرهنگی مذهبی سراج برگزار شد، افزود: الگوی معماری اسلامی ایرانی یکی از مهمترین مواردی است که باید در شهرسازی موردتوجه قرار گیرد.
رضایی با اشاره به تصویب پیوست فرهنگی اجتماعی پروژهها و فعالیتهای شهرداری اظهار کرد: بر اساس این مصوبه قبل از اجرای هر طرحی در شهرداری باید مطالعات فرهنگی و اجتماعی پروژه صورت پذیرد و در صورت تصویب کارگروه موردنظر، طرح وارد اجرا شود.
وی اضافه کرد: با توجه به تدوین برنامه پنجساله توسعه و بودجه ۹۵ شهرداری همدان میتوان شهر اسلامی را یکی از مؤلفههای بودجه در نظر گرفت.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان مرکز مطالعات و پژوهشهای شورا را از ظرفیتهای خوب برای مطالعات و پژوهش موضوعات مختلف شهری برشمرد و گفت: با استفاده از ظرفیت این مرکز میتوان پژوهشها را به طرحها تبدیل و اجرایی کرد.
شهردار همدان نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات شهرداری در حوزه فرهنگی اظهار کرد: توجه به مباحث فرهنگی در مدیریت شهری در راستای پیروی از منویات مقام معظم رهبری است.
شهرداری همدان از نظرات کارشناسان برای ساختن شهری آباد استقبال میکند
سید مصطفی رسولی اضافه کرد: شهرداری همدان آمادگی دریافت نظرات و پیشنهادها کارشناسان حوزههای مختلف ازجمله فرهنگی را دارد و از نظرات کارشناسان برای ساختن شهری آباد استقبال میکند.
مسئول موسسه فرهنگی و مذهبی سراج نیز ضمن تشکر از شورا و شهرداری برای توجه به حوزه فرهنگ، همکاری این موسسه با مدیریت شهری را اعلام کرد.
حجتالاسلام احمد گرجی محوریترین مطالب در حوزه مدیریت شهری را شهر اسلامی دانست و افزود: همدان بهعنوان دارالمؤمنین و دارالمجاهدین معرفیشده و بر این اساس باید ویژگیهای بومی شهر اسلامی را داشته باشد.
وی اضافه کرد: مدیریت شهری باید ویژگیهای شهر اسلامی را برای همدان شناسایی کرده و با رویکرد بومی آن را در شهر عملیاتی کند.
حجتالاسلام گرجی با تأکید بر اینکه شهروندان را باید به سمت رعایت احکام الهی سوق داد، افزود: باید زمینههای اعمال عبادی در شهر فراهم شود که در این راستا شهرداری نقش بسزایی را ایفا میکند.
در ادامه جلسه کارشناسان حاضر در جلسه به بیان نظرات خود در خصوص شهر اسلامی پرداختند و به مواردی همچون ایجاد زمینههای سهولت در اعمال دینی و مذهبی در شهر، توجه به زیباسازی و دوری از تجملگرایی، مبارزه با اختلافات طبقاتی و رعایت عدالت اجتماعی، توجه به سنتهای بومی مردم شهر در ساختوسازها و غیره اشاره شد.
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