اماكن ورزشي با سطح سلامتي كاركنان ادارات ارتباط مستقيم دارند

به گزارش خبرنگار اعزامي" مهر" به اصفهان، لعيا اباعبداللهي اظهارداشت: اين طرح با هدف ارزشيابي عملكرد ورزشي سازمانها و ادارات در شهرستان تبريز به اجرا درآمد و وضعيت موجود اماكن ورزشي سازمانها و ادارات، فعاليت ورزشي آنها و رابطه آن با سلامتي و بازده كاري كاركنان مورد بررسي ومقايسه قرارگرفت.

كارشناس ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي در ادامه تصريح كرد: روش تحقيق ازنوع توصيفي - پيمايشي بوده وبا پرسشنامه محقق ساخته شامل ( چهارده سوال درزمينه عملكرد ورزشي سازمانها، 28 سوال براي سنجش سلامتي وتندرستي، 23 سوال مربوط به بازده كاري كاركنان ) به اجرا درآمد.

وي درپايان تصريح كرد: نهايتا با توجه به يافته هاي تحقيق سازمانها و اداراتي كه داراي مكانهاي ورزشي هستند، عملكرد مطلوبي را در زمينه هاي ورزشي ارائه دادند و دانشگاهها ومراكز آموزش عالي وسازمان آموزش وپرورش به جهت داشتن مجتمع هاي ورزشي فعاليتهاي شاخصي دارند. همچنين توسعه ورزش همگاني و ورزش كاركنان گام موثري درجهت سلامت جامعه بوده است.