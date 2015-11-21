ایجاد دولت الکترونیک واقعی برای پیشگیری از فساد ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شاهرخیان پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در ارتباط با محور نشست شورای منطقه ۶ سازمان بازرسی کل کشور با حضور هیئت نظارت چینی اظهار داشت: امروزه مبحث مبارزه با فساد منحصر به یک کشور نیست و ماهیت منطقه ای و بین المللی دارد و بر این اساس کشورهای مختلف می توانند با یکدیگر در زمینه مبارزه با مصادیق فساد از جمله پولشویی همکاری داشته باشند.

وی افزود: بر همین اساس سازمان های بین المللی مبارزه با فساد تشکیل و کنوانسیون های بین المللی در این زمینه ایجاد شده است و ایران نیز از سال ها پیش به این سازمان های جهانی ورود کرده و عضو سازمان های آسیایی نیز هست.

معاون برنامه ریزی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: با توجه به تعامل گسترده اقتصادی و تجاری کشور ایران با چین و با توجه به موفقیت این کشور برای مبارزه با فساد که در سطح رنکینگ جهانی موقعیت مناسبی دارد، معاون وزیر نظارت چین به اتفاق مدیران زیر مجموعه برای تبادل تجربیات، استفاده از ظرفیت های آموزشی و تکنیک های بازرسی و اشتراک گذاری این تجربیات در ایران حضور پیدا کردند.

وی ادامه داد: امیدواریم با بهره گیری از توان و تجربیات کشورهایی دوست و همسایه در امر مبارزه با فساد قاطع تر و موفقیت آمیزتر حرکت کنیم.

شاهرخیان در پاسخ به سوالی در ارتباط با موازی کاری برخی دستگاه ها و وضع قوانین در این ارتباط بیان داشت: در امر مبارزه با فساد با توجه به ساختار جمهوری اسلامی ایران که داری سه قوه مستقل است که هرکدام داری سازمانهای خاص مبارزه با فساد و نظارتی است نیازمند ساختاری برای هماهنگی و جلوگیری از موازی کاری آنها هستیم.

وی اضافه کرد: بر مبنای قانون برنامه پنجم، ماده ۲۲۱ شورای دستگاه های نظارتی ایجاد شده است که وظیفه دارد تا با ایجاد هم افزایی، جلوگیری از موازی کاری و استفاده از ظرفیت همه دستگاه های نظارتی در امر جلوگیری از فساد اقدامات لازم را انجام دهد.

معاون برنامه ریزی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه دبیری این شورا در سازمان بازرسی کل کشور قرار دارد، تصریح کرد: در امر مبارزه با فساد باید به پیشگیری توجه ویژه ای داشته باشیم که این امر نیازمند اصلاح ساختارهای اداری است چراکه در بسیاری از ادارات ساختارها اکنون سنتی و به نوعی فسادانگیز است.

دولت الکترونیک به شکل واقعی در کشور نهادینه نشده است

وی با بیان اینکه در این راستا باید به سمت شفافیت و ایجاد ساختارهای الکترونیکی گام برداریم که در مبارزه با فساد موثر است، گفت: دولت الکترونیک به شکل واقعی عملیاتی نشده است و آنچه اکنون شاهد آن هستیم تنها به اتوماسیون اداری محدود شده است . اما در دنیا دولت الکترونیک شامل ارائه خدمات به منظور جلوگیری از ارتباط ارباب رجوع و کارکنان ادارات است.

شاهرخیان اضافه کرد: بدین ترتیب هرچه این ارتباط ها در بسترهای شفاف الکترونیک پایه ریزی شود در مبارزه با فساد موفق تر هستیم چراکه برخورد با مصادیق در کوتاه مدت شاید نتیجه دهد اما اگر سیستم اشتباه اصلاح نشود ثمر چندانی ندارد بلکه باید به شکل ساختاری و نهادینه نسبت به اصلاح سیستم اقدام کنیم.

وی با بیان اینکه برخی قوانین کنونی فساد آورند، گفت: این قوانین موجب می‌شوند افرادی بتواند از خلأهای قانونی استفاده کنند که باید به شکل ریشه ای این مشکل را رفع کنیم.