به گزارش خبرگزاری مهر، جهانبخش وقتی ۱۹ ساله بود به هلند آمد و در نایمیخن متبلور شد. وی ظرف دو سال به عنوان برترین بازیکن لیگ دسته اول فوتبال هلند انتخاب شد. این مقدمه ای است درباره جهانبخش که این روزها هوادارانی به اندازه یک ستاره پاپ بر روی اینستاگرام خود دارد. البته خودش می‌گوید که به این موضوع می‌خندد.

وی در گفتگو با سایت باشگاه آلکمار اظهار کرد: من چیزی نمانده بود که به تیم برایتون و هوو آلبیون بپیوندم. به این باشگاه رفتم، شهر و استادیوم را دیدم و امکانان ورزشگاه را ارزیابی کردم. همه چیز خوب بود اما من تردید داشتم. به طور ۱۰۰ درصد اطمینان نداشتم که می‌خواهم در آنجا بمانم. تصمیم‌گیری برای انتقال، اتفاق خیلی بزرگی در زندگی من به حساب می آید. وقتی آلکمار به من پیشنهاد شد بی درنگ متقاعد شدم به این تیم بپیوندم. آلمار یک باشگاه بزرگ در هلند است.

نام خانوادگی من برای هلندی‌ها دشوار است

واقعا تا به حال نشنیده‌ام که کسی در اینجا نام خانوادگی مرا به درستی تلفظ کند. آنها معمولا در نوشتن اسمم هم دچار اشتباه می‌شوند. مخصوصا چهار کلمه آخر. ما در ایران یک جهانبخش دیگر هم داریم که اسمش بابک است. او یک خواننده است. بابک خیلی محبوب است و در واقع یکی از شخصیت های محبوب خود من است. آیا من از بابک محبوبترم؟ واقعا نمی دانم. مردم ایران فوتبال را بیشتر از موسیقی دنبال می کنند. اما او در اینستاگرام دنبال‌کنندگان بیشتری دارد. البته مدت زمان بیشتری هم نسبت به من عضو اینستا بوده است.

دیوید بکام ایران نیستم

آیا من دیوید بکام ایران هستم؟ نه. اما می‌خواهم دیده شوم. می‌خواهم بهترین فوتبالیست ایران شوم و بخشی از تاریخ فوتبال باشم. اینکه چرا در اینستاگرام محبوب هستم اول به این خاطر است که یک بازیکن ملی پوش هستم. ما در سال‌های اخیر انتقال خوبی به اروپا نداشتیم اما انتقال من خوب بود. به ویژه اینکه آلکمار در لیگ اروپا در چند سال اخیر برای خود آبرویی دست و پا کرده است. بسیاری از ایرانی‌ها از اینکه من برای این باشگاه بازی می‌کنم به خود می‌بالند. بسیاری از بازیکنان هموطن من حاضر شدند از پول زیادی که کشورهای قطر و امارات می‌دهند صرفنظر کنند و در اروپا بازی کنند.

بر روی عکس من که AZ-post منتشر کرده واکنش‌های بسیاری را در اینستاگرام شاهد بوده‌ایم. هم‌تیمی‌های من به شوخی می‌گویند این هواداران، دیوانه هستند. من بعضی وقت‌ها مشاهده می‌کنم که دنبال‌کنندگان من و دنبال‌کنندگان هلندی با هم بر سر من بحث می‌ کنند. واکنش طرفداران ایرانی بسیار احساسی است. به نظر من آنها باید کمی هوشمندانه‌تر عمل کنند که البته وظیفه من نیست که این موضوع را به آنها گوشزد کنم. من فقط می‌خندم. آنها بعضی وقت ها می‌گویند «فقط علیرضا». اینستاگرام بشدت در کشور من همه‌گیر شده و بسیاری از مردم حساب کاربری فیسبوک خود را می‌بندند تا وقت خود را به اینستاگرام اختصاص دهند.

راست یا چپ، فرقی نمی‌کن

بیشتر بازی‌های من در تیم ملی در قسمت چپ بوده است. من فقط در نایمیخن در جناح راست بازی می‌کردم. اشکان دژآگه به خوبی در راست زمین بازی می‌کند. او سابقه بازی در بوندس لیگا را دارد. من راست هستم اما می توانم در چپ بازی کنم و با چپ هم بشوتم.

سال گذشته من بهترین بازی‌های خود را انجام نمی‌دادم. به عنوان برترین بازیکن لیگ فوتبال هلند برگزیده شدم اما نه به خاطر گل هایی که به ثمر رساندم. من بر روی عملکردم تمرکز دارم. بیشتر ترجیح می‌دهم که بازیسازی کنم. سطح فوتبال هلند در لیگ دسته اول بالاتر از لیگی است که من سال گذشته در آن بازی می‌کردم. من در اینجا فضای بیشتری پیش رویم است. باید فقط تلاش کنم.