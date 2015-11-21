به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، «شیخ نعیم قاسم» معاون دبیرکل حزب الله لبنان با تأکید بر ادامه حمایت های حزب الله از دولت و ملت سوریه، گفت: رزمندگان حزب الله لبنان تا زمان غلبه کامل بر تروریست های تکفیری در میدان نبرد با آنها باقی می مانند.

بر اساس این گزارش، معاون دبیرکل حزب الله لبنان با اشاره به حضور رزمندگان حزب الله در خاک سوریه به منظور حمایت از دولت بشار اسد، تصریح کرد: اگر نیروهای حزب الله وارد جنگ سوریه نشده بودند، اکنون این جنگ به لبنان نیز کشیده شده بود.

وی همچنین اظهار داشت: حضور حزب الله لبنان در سوریه و اعزام نیروی نظامی به این کشور موجب شد تا لبنان از بسیاری از خطرات بزرگ در امان بماند.

نعیم قاسم ادامه داد: رزمندگان حزب الله لبنان به دنبال رسیدن به نتیجه مطلوب در مبارزه با تکفیریها هستند و تا این نتیجه حاصل نشود، میدان نبرد را ترک نمی کنند.