سید فخرالدین رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ارائه آموزش های فنی و حرفه ای به ۲۴ هزار لرستانی اظهار داشت: یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته در استان واگذاری ۱۱ مرکز فنی و حرفه ای بلا استفاده استان به بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال بوده است.

وی عنوان کرد: این واگذاری ها از طریق مزایده عمومی، فراخوان، عقد قرارداد یک ساله و مکاتبه و پیگیری برای کسب مجوز ده سال به بالا برای آنها بوده است.

مدیر کل فنی و حرفه ای لرستان گفت: هم اکنون این فضا ها در زمینه های مختلف ایجاد کارگاه رنگ آمیزی مصنوعات فلزی سنگین سوله سازی، مجتمع تولیدی ساندویج پنل و سورتینگ، تولید کفش و کفی کفش، مرکزآموزش فرش، مرکزآموزش دوزندگی انواع البسه و کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته و موجب ایجاد اشتغال در استان شده اند.

رحمانی با بیان اینکه این فضاهای بلااستفاده توانایی ایجاد اشتغال برای ۹۴۰ نفرو ظرفیت آموزشی سالانه هزار و ۳۲۰ نفر را دارند گفت: یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته افزایش آموزش های لازم به متقاضیان بوده است.

وی با بیان اینکه طی سال گذشته و امسال به ۲۴ هزار و ۱۶۰ نفر آموزش های فنی و حرفه ای ارائه شده است گفت: ارائه این میزان آموزش نسبت به سال ۹۲ بیش از ۵۶ درصد افزایش داشته است.