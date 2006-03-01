هشدار مبارك به آمريكا درباره عواقب خطرناك هرگونه اقدام خصمانه عليه ايران

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه از قاهره، " مبارك به آمريكايي ها درباره به كارگيري نيروي نظامي و پيامدهاي خطرناك آن بر تمام اوضاع منطقه خاورميانه هشدار داد و اينكه عناصر تحريك كننده دامنه عمليات تروريستي را افزايش خواهند داد."

مبارك اين هشدار را در جريان سفر 17 ژانويه ديك چني معاون رئيس جمهوري آمريكا به قاهره اعلام كرده بود كه طي آن موضوع هسته اي ايران هم بررسي شد.

رئيس جمهوري مصر گفت : مشكل اساسا سياسي است و تنها از طريق سياسي حل مي شود ومنطقه يوگسلاوي يا پاناما نيست، شيعيان در تمام كشورها پراكنده پراكنده اند، و ايران ستون فقرات آن را تشكيل مي دهد.

رئيس جمهوري مصر اعلام كرد كه وضعيت امروز عراق با وجود حضور 150 هزار نظامي آمريكايي به جنگ داخلي شباهت دارد؛ وي از طرفهاي عراقي خواست براي پايان اشغال كشورشان با يكديگر همكاري كنند و در روند سياسي شركت كنند.



وي درباره اوضاع فلسطين گفت كه مصر از ملت فلسطين حمايت مي كند و معتقديم هرگونه مجازات عليه اين ملت به خاطر انتخاب دمكراتيك آزادانه آنها، براي همه منطقه خطرناك است و راهي به سوي افراطي گري است.

مبارك اظهار داشت كه من به چني درباره حمله به ايران هشدار داده و به وي گفتم : يك بار به توصيه من گوش كن، چه كسي بود كه با وجود مخالفت اعراب با تهاجم سال 2003 آمريكا به عراق طرفداري و حمايت كرد.

ماه گذشته "دونالد رامسفلد" وزير دفاع آمريكا نيز در نشستي در برلين حمله نظامي به ايران و راه حل نظامي نسبت به موضوع هسته اي ايران را منتفي ندانست.

در اظهارات مبارك كه در روزنامه "المصري اليوم" نقل شده است، رئيس جمهور مصر همچنين حمله به ايران را عاملي براي افزايش و تقويت درگيري ها و شورش ها در عراق عنوان كرده است.

به گزارش "مهر" رئيس جمهوري مصر دو روز پيش در پايان سفر به چند كشور عرب منطقه خليج فارس به هرگونه تنش آفريني و درگيري درباره برنامه هسته اي صلح آميز ايران هشدارداده بود و مخالفت خود را با استفاده از نيروي زور براي حل اين مسئله اعلام كرد.

حسني مبارك درباره برنامه صلح آميز هسته اي ايران به مذاكراتي كه هم اكنون ميان مقامات روسيه وايران درباره پيشنهاد هسته اي مسكو در جريان است، اشاره كرد و گفت : منتظر نتايج مربوط به پيشنهاد غني سازي اورانيوم ايران در خاك روسيه هستيم، زيرا درگيري خطرات سنگيني دارد.

كاندوليزا رايس وزيرامورخارجه آمريكا پنج شنبه گذشته با اعضاي شوراي همكاري خليج فارس درابوظبي ديدار كرد كه يكي از اهداف رايس از انجام اين نشست، تلاش براي بدبين كردن كشورهاي عربي منطقه خليج فارس به برنامه صلح آميز هسته اي ايران و همراه كردن اين كشورها با خواسته هاي زياده خواهانه و فشارهاي واشنگتن بر ضد تهران اعلام شده بود.

