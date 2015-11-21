«تاج محل» را در خانه هنرمندان ببینید

به گزارش خبرگزاری مهر، اکران خصوصی «تاج محل» به کارگردانی دانش اقباشاوی و تهیه کنندگی رضا میرکریمی یکشنبه یکم آبان ماه از ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ با حضور کارگردان و عوامل فیلم در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

همچنین بعد از اکران، جلسه نقد و بررسی فیلم نیز با حضور دانش اقباشاوی کارگردان، علی مردانه و شهلا پرویز مرادی بازیگران فیلم و شاهین امین به عنوان منتقد برگزار می شود.

در این فیلم بازیگرانی همچون جهانگیر میرشکاری، عبدالجبار اقباشاوی، شهلا پرویزمرادی، پریوش نظریه، علی مردانه، تیما امیری به ایفای نقش پرداخته‌اند.

سایر عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده فیلمنامه: دانش اقباشاوی و كریم نیكونظر، مدیر تولید: مسعود فيروزه، هماهنگی تولید: محمدرضا ملك محمدی، تصویربردار: سعید براتی، صدابردار: جهانگیر میرشكاری، صداگذار: بهمن اردلان، تدوین: محمود یارمحمدلو، طراح صحنه: علیرضا آرایش، عكس: مریم تخت‌كشیان، روابط عمومی: مریم قربانی‌نیا.

در خلاصه داستان «تاج محل» آمده است: حسين مرادی، کارگر ۶۰ ساله آبادانی، بارها مجبور بوده تعدادی از همکارانش در شرکت کشتی‌سازي را بنابر خواست کارفرما اخراج کند. ولی اين بار تصميم گرفته که با قرعه کشی، بختی برای برخی از کارگرها قائل شود. در اين ميان يکی از کارگرها به اخراج خود اعتراض می‌کند و با حسين گلاويز می‌شود.

این فیلم كه با مشاركت سازمان سینمایی سوره و حوزه هنری ساخته شده است، برای نخستین بار در سی و یکمین جشنواره فیلم فجر (۱۳۹۱) به نمایش در آمد و پس از آن در سی و سومین جشنواره کمبریج (۱۳۹۲)، سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم مونترال (۱۳۹۲)، پنجاه و دومین جشنواره منطقه ای انجمن سینمای جوان - اروند (۱۳۹۳) و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر (۱۳۹۴) نیز اكران و با استقبال خوبی از سوی مخاطبان مواجه شد.

اکران «تاج محل» از ابتدای مهرماه در گروه «هنر و تجربه» آغاز شده است.