حل و فصل بحران اوکراین از دستور کار روسیه خارج نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز اعلام کرد که مسکو علاقه مندترین کشور برای حل و فصل بحران در اوکراین است.

«ماریا زاخاروف» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز اعلام کرد: این ایام برخی بر این باورند که تحولات سوریه در صدر دستور کار روسیه قرار گرفته و لذا مسأله اوکراین به فراموشی سپرده شده است.

زاخاروف ادامه داد: این مطالب اتهاماتی است که به روسیه نسبت داده می شود. به شما می گویم که هر هفته، جدا از اینکه خبرنگاری بپرسد یا نه، مقوله بحران در اوکراین و حل و فصل آن در صدر دستور کار ما برای پرداختن به آن وجود دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه تأکید کرد: ما به دلایل متعددی در مقایسه با هر کشور دیگری از علاقه مندی بیشتری برای حل این بحران برخوردار هستیم؛ گواه آن هم گروه تماس است. نماینده ما در گروه تماس تقریباً هر روز درباره این موضوع فعالیت دارد.

شایان ذکر است از زمان همه پرسی الحاق کریمه به روسیه، تنش ها میان اوکراین و روسیه افزایش یافته است. در این میان آمریکا، اروپا و برخی از کشورها برای مقابله با روسیه و به بهانه حمایت از اوکراین تحریم هایی را علیه مسکو به اجرا در آورده اند.

از سوی دیگر، روسیه از چهارشنبه مصادف ۳۰ سپتامبر سال جاری، اعلام کرد که در راستای قوانین بین المللی و بنا به درخواست دولت مشروع سوریه حملات هوایی خود به تروریست های تکفیری داعش در این کشور را آغاز می کند.

گفتنی است، مقامات روسیه در چارچوب قطعنامه شماره ۳۳۱۴ مصوب سال ۱۹۷۴ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل، اعلام کرده بودند که حملات هوایی آن ها به تروریست ها در سوریه بنا به درخواست دولت قانونی این کشور بوده و لذا موضوع حمایت ها از سوریه در راستای مبارزه با گروه تروریستی داعش در این کشور بر اساس منشور ملل متحد و در چارچوب قوانین بین المللی محسوب می شود.

سوریه از سال ۲۰۱۱ تا کنون دارای مشکلات زیادی بوده و در جبهه های متعددی با گروه های تروریستی مانند النصره و داعش مشغول مبارزه است. در این میان، محور عربی-غربی-صهیونیستی از هیچ تلاشی در راستای حمایت از تروریست های داعش و النصره در سوریه دریغ نکرده و تصاویر کمک های آن ها از طرق مختلف مانند ارسال هوایی تجهیزات به تروریست ها گواهی بر صدق این مدعا است.