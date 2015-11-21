حواشی پرسپولیس و استقلال اهواز/حضور کم تعداد تماشاگران در ورزشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای پرسپولیس و استقلال اهواز از هفته دوازدهم لیگ برتر در شرایطی از ساعت ۱۶:۲۰ آغاز میشود که برانکوایوانکوویچ نظارت ویژهای روی تمرین پیش از بازی بازیکنانش داشت. حاشیههای این مسابقه را در زیر میخوانیم:
* حدود ۴۰ دقیقه پیش از آغاز بازی هیچ هواداری در ورزشگاه حضور نداشت. تنها ۳۰ دقیقه مانده به آغاز این مسابقه رفته رفته هواداران به ورزشگاه آمدند.
* بازیکنان پرسپولیس هنگام گرم کردن به شدت توسط هوادارانشان تشویق شدند. همچنین بنر بزرگی توسط هواداران پرسپولیس در ورزشگاه برافراشته شده بود.
* پرسپولیسیها حدود ۴۰ دقیقه پیش از آغاز بازی برای گرم کردن وارد زمین شدند که برانکو نیز مانند سایر بازیهای قبلی از کنار زمین نظارت ویژهای روی تمرین بازیکنانش داشت.
* ترکیب تیم فوتبال استقلال اهواز برای این مسابقه به شرح زیر است: پرویز کریمی، محمد اسماعیل نظری، مرتضی منصوری، سعید قزلکچی، محمد غلامی، شاهین مجیدی، میلاد پاک پرور، سیدعلی حسینی، رضا بهمی، حسین بهرامی و فرزاد آشوبی.
* کمتر از ۵ هوادار استقلال اهواز در ورزشگاه حضور دارند.
* به مناسبت شهادت امام موسی کاظم (ع) بنری در ورزشگاه نصب شده بود.
* فرشاد احمدزاده و امید عالیشاه برای دقایقی به سانتر از جناحین برای مهدی طارمی مشغول شدند که مهاجم بوشهری پرسپولیس سعی کرد با انجام حرکات نمایشی دروازه را باز کند که چندان موفق نبود.
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