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۳۰ آبان ۱۳۹۴، ۱۶:۵۴

کامرون دوشنبه به دیدار اولاند می رود

کامرون دوشنبه به دیدار اولاند می رود

نخست وزیر انگلیس روز دوشنبه در پاریس با «فرانسوا اولاند» رئیس جمهور فرانسه دیدار می کند و درباره موضوعات مرتبط با مبارزه علیه تروریسم با وی به گفتگو خواهد پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی بی بی سی، نخست وزیر انگلیس روز دوشنبه به پاریس می رود و با رئیس جمهور فرانسه دیدار و گفتگو خواهد داشت.

قرار است در دیدار «دیوید کامرون» نخست وزیر انگلیس با «فرانسوا اولاند» رئیس جمهور فرانسه، آخرین مسائل مربوط به مبارزه با تروریسم مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.

بنا به اعلام مقامات انگلیس، در جریان مذاکران کامرون با اولاند پیرامون چگونگی همکاری دو کشور در عملیات های ضد تروریسم در راستای مبارزه با تروریست های داعش گفتگو خواهد شد.

دیدار دوشنبه مقامات این دو کشور در حالی انجام می شود که اولاند قرار است طی هفته آینده با رئیس جمهور روسیه و آمریکا و نیز صدر اعظم آلمان دیدار و در خصوص راه های مقابله با تروریسم مذاکره کند.

گفتنی است، جمعه گذشته، شش حمله هماهنگ تروریستی در پاریس، تلخ‌ترین و مرگبارترین فاجعه تروریستی فرانسه پس از جنگ جهانی دوم را رقم زدند. در این مجموعه حملات تروریستی، تا کنون بیش از ۱۳۰ نفر کشته و قریب به ۲۶۰ نفر زخمی شده اند.

کد مطلب 2973859

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