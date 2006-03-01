هدف احمدي نژاد گسترش روابط بين دو كشور اسلامي است / مراسم استقبال رسمي از رئيس جمهور فردا برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري ملي مالزي(برناما)، احمدي نژاد با هدف گسترش روابط دوجانبه دو كشور مسلمان وارد اين كشور شده و قرار است با مقامات و شخصيت هاي اين كشور ديدار كند.

رئيس جمهور ايران از سوي "حامد البار" وزير امورخارجه مالزي در فرودگاه بين المللي KL مورد استقبال قرار گرفت.

صبح روز پنجشنبه همچنين قرار است از وي در ميدان پارلمان اين كشور استقبال رسمي به عمل آيد و احمدي نژاد عصر همان روز گفتگوهايي را با "احمد بداوي " نخست وزير اين كشور در "پوتراجايا" پايتخت اداري فدرال مالزي انجام خواهد داد.

گزارش ها همچنين حاكي از آن است كه انتظار مي رود، احمدي نژاد گفتگوهاي كوتاهي را با بداوي درباره موضوع هسته اي ايران داشته باشد.

عصر روز پنجشنبه رئيس جمهوري اسلامي ايران قرار است در ضيافت "ايستانا نگارا" كاخ "يانگ دي پرتوان آگونگ" پادشاه مالزي شركت كند.

احمدي نژاد را دو وزير، دومقام ارشد دولتي در سطح وزير، چهارمعاون وزير و ديگر مقامات ارشد دولتي وهمينطور نمايندگان رسانه هاي گروهي همراهي مي كنند.

"ويسما پوترا" (مجتمع سمبل هاي تقويت يك نهاد دولت بر اساس تركيب معماري سنتي و مدرن) در بيانيه اي اعلام كرد كه انتظار مي رود، ديدار احمدي نژاد، شروع جديدي در روابط بين دو كشور درزمينه هايي از تجارت و سرمايه گذاري براي سود متقابل دو كشور باشد.