به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال اهواز از هفته دوازدهم رقابتهای لیگ برتر از ساعت ۱۶:۲۰ دقیقه در ورزشگاه آزادی آغاز شد که حواشی این مسابقه در نیمه نخست را در زیر می‌خوانید:

* علی اکبر طاهری سرپرست باشگاه پرسپولیس، حسین خبیری مدیر مجموعه درفشی‌فر، مارکار آقاجانیان، دن گاسکار و اوسیانو کروز دستیاران کارلوس کی‌روش و سعید عزیزیان دستیار محمد خاکپور از جایگاه ویژه این مسابقه را تماشا کردند.

* با شروع این مسابقه حدود هشت هزار هوادار در ورزشگاه آزادی حضور پیدا کردند.

* هواداران پرسپولیس در دقایق ابتدایی به علت اینکه معتقد بودند داور یک پرتاب اوت را به اشتباه علیه تیم آنها اعلام کرده، با شعار «داور توجیه شده» علیه داوری موضع گرفتند.

* فرشاد پیوس پیشکسوت پرسپولیس هم این مسابقه را از نزدیک تماشا کرد.

* پس از اینکه مهدی طارمی گل اول پرسپولیس را به ثمر رساند، هواداران با شعار مهدی آقای گل به تشویق مهاجم بوشهری پرسپولیس پرداختند.

* ایمان صادقی همراه جری بنگتسون و مارکو از جایگاه ویژه این بازی را تماشا کردند. میلاد کمندانی هم که نامش پیش از آغاز بازی از لیست خارج شده بود، در جایگاه ویژه حضور داشت.

* هواداران پرسپولیس دقیقه ۲۴ به تشویق کاپیتان فقید پرسپولیس پرداختند.