انفجارمنزل بر اثر نشت گاز در اصفهان دو نفر را راهی بیمارستان کرد

بهزاد بزرگزاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نشت گاز و انفجار در منزل مسكونی امروز منجر به تخریب و خسارت شدید به منازل همجوار شد.

وی بیان داشت: صدای انفجار مهیب در شهرك شهید كشوری باعث شد تا شهروندان با سامانه ۱۲۵ ستاد فرماندهی تماس گرفته و درخواست كمك کنند كه بلافاصله اكیپ‌های عملیاتی سه ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه اعزام شوند تا از هرگونه گسترش احتمالی حریق و تخریب آپارتمان جلوگیری کنند.

مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی استان اصفهان تصریح کرد: نیروهای عملیاتی بلافاصله پس از رسیدن به محل حادثه كه در طبقه دهم ساختمان مسكونی قرار داشت و علت آن بی‌احتیاطی كارگران در حال كار و نشت گاز و رسیدن به شعله و انفجار بوده است تمام ساختمان را از سکنه تخلیه و با قطع گاز و برق از بروز حوادث جانبی پیشگیری کردند.

وی اظهار داشت: در این حادثه دو كارگر در حال كار دچار سوختگی شدند كه توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

بزرگزاد اعلام کرد: اهمیت حادثه و حریق در ساختمان‌های بلند دارای ضریب زیادی است زیرا گسترش سریع حریق و درگیر کردن منازل مسكونی اطفای آتش سوزی را با مشكل مواجه می‌سازد و همچنین در صورت بروز حادثه‌های انفجار و تخریب ساختمان، تعداد زیادی از ساكنین تحت تاثیر حادثه قرار خواهند گرفت.