صدام به بخشي از جنايت خود در دجيل اعتراف كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه،چهاردهمين جلسه محاكمه صدام ساعت 40/11 دقيقه به وقت محلي با حضور تمام وكلا به جزخليل الدليمي رئيس تيم دفاع از ديكتاتور سابق عراق برگزار شد.

صدام ديكتاتورسابق عراق درجلسه امروز در دادگاه اقرار كرد كه شخصا دستور داده تا باغات ميوه منطقه شيعه نشين "دجيل" در شمال بغداد را درپاسخ به تعرض به موكبش در سال 1982 ميلادي تخريب نمايند.

وي درمورد تخريب باغات ميوه منطقه دجيل چنين گفت: براي چه سراغ طه ياسين رمضان( معاون سابقش) و برزان التكريتي (برادرناتنيش) مي رويد؟؛ من باغ هاي ميوه را تخريب كردم، البته اين بدين معنا نيست كه من سواربلدوزر شدم و اقدام به تخريب باغات كردم، بلكه به شوراي رهبري انقلاب دستور دادم كه باغات ميوه را ريشه كن كنند.



ديكتاتور سابق عراق تصريح كرد: باغات را خراب كردم تا ثابت كنم كه موكب من دردجيل مورد تعرض قرار گرفت .

درهمين حال"جعفر الموسوي"مدعي العموم يك سلسله اسناد و مدارك ديگري مربوط به دست داشتن سران رژيم سابق در جنايت دجيل را دردادگاه ارائه كرد.

اسناد محكم ارائه شده سازمان اطلاعات سابق عراق به دفتر رياست جمهوري عراق نشان مي دهد دو نفر از كساني كه قرار بوده جز148 نفر درپي مسئله دجيل اعدام شوند، سهوا اعدام نشده اند.

"حبيب جعفر"(50 ساله) و"جاسم محمد الحتو" (63 ساله) پس از آزاديشان از طريق عفو رئيس جمهوري به همراه ساير زندانيان به زندگي طبيعت برگشته اند.

سازمان اطلاعات رژيم بعث به دفتر رياست جمهوري پيشنهاد كرده كه اين دو را بخشد و آنها را به خاطر مسن بودنشان به كارشان برگرداند.

دست خط به جا مانده از صدام در 19 آوريل سال 1987 نشان مي دهد كه وي با پيشنهاد عفوموافقت كرده، سهوا نبوده است، بلكه از روي رافت بوده است.

سپس "جعفرموسوي " مدعي العموم گزارشي از يك دست نوشته مربوط به سه تن از7 متهم حاضر در جلسه دادگاه را ارائه كرد كه عبارتند از"عبدالله الرويد"، فرزندش "مزهر عبدالله الرويد" و"علي دايح" كه به مركزعضو رهبري حزب بعث فرستاده شدند و "سعدون شاكر" وزير كشور آن زمان اسامي افرادي از اهالي دجيل را نوشته كه آنها وابسته به حزب دعوه(به رياست ابراهيم الجعفري) و مخالف حزب بعث و انقلاب عراق بودند.



گفته مي شود تعدادي ازهمين افرادي كه اسامي آنها نوشته شده بود، بعدا اعدام شدند.



سه تن از متهمان، با رد اين اتهامات مدعي شدند كه هيچ گزارشي را عليه هيچ كس از اهالي روستاي دجيل ننوشته اند.

صدام و 7 تن از همدستانش از اكتبر گذشته به جرم كشتار 148 نفر از روستاييان منطقه شيعه نشين دجيل به بهانه حمله نافرجام حمله به موكبش در سال 1982 محاكمه مي شوند.