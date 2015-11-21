مؤسسات قرآنی خواستار واگذاری امور خود به سازمان تبلیغات شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، جمع کثیری از مؤسسات و تشکلهای قرآنی ـ مردمی کشور با نگارش نامه و امضای طوماری به مخبر دزفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی خواستار بازگرداندن رتق و فتق امور مربوط به مؤسسات و تشکلهای قرآنی در بخش مردمی برابر دستور صریح رهبری به سازمان تبلیغات اسلامی شدند.
متن این نامه به شرح ذیل است؛
آقای دکتر مخبر دزفولی
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی
همانگونه که مستحضرید مدتی است موضوع فعالیتهای قرآنی بخش مردمی بهویژه مؤسسات و تشکلهای قرآنی در دستور کار شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور قرار گرفته و تصمیمات اساسی نیز در این خصوص اتخاذ شده است که از جمله اختصاص ردیف بودجه مستقل از اعتبارات قرآنی برای مؤسسات است که از طریق اتحادیههای مربوطه برای اولین بار در سال ۹۳ اختصاص پیدا کرده که جای تشکر و قدردانی دارد. از دیگر اقدامات ارزنده آن شورا تشکیل هیئت رسیدگی به امور مؤسسات است که امیدواریم با پرهیز از حواشی و تنشها مصالح تشکلهای قرآنی و مردمی را تدبیر کرده و مؤسسات و تشکلهای قرآنی را از ابزاری شدن به تأثیرگذاری بیشتر در توسعه فرهنگ قرآنی تبدیل کند.
توجه به این بیان ارزشمند مقام معظم رهبری بسیار حائز اهمیت است که میفرمایند: «پیروزی انقلاب اسلامی، قرآن را به ملت ایران بازگرداند و راه قرآن را به روی ایشان باز کرد و استمرار این انقلاب نیز به دلیل نفوذ و رسوخ عمیقی است که قرآن در میان مردم جامعه دارد و باید داشته باشد».
هر چند مقوله فرهنگ در نظام اسلامی بهطور عام برگرفته از معارف قرآن و عترت است. لیکن نقش بیبدیل دین به قدری مهم و اساسی است که بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) فرهنگ دینی را بطور خاص مورد توجه قرار داده و با تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان نهاد حاکمیتی متولی فرهنگ دینی، این اهمیت را ثابت کردهاند و فقط با یک نگاه به سیره رهبر معظم انقلاب به راحتی میتوان فهمید که اهمیت راهبری امور قرآنی به قدری است که معظم له شخصاً و مستقیماً در این امر ورود داشته و نظارت حاکمیتی و ساماندهی کردهاند.
از طرفی هرچند ورود دیگر دستگاههای حاکمیتی به مقوله قرآن و عترت از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تأسیس معاونت قرآن و عترت، امری مبارک و درخور تقدیر است. لیکن نظر حضرتعالی را به این مهم معطوف میداریم که بیش از دو هزار و ۳۵۰مؤسسه قرآنی و پنج هزار و ۷۰۰ خانه قرآنی در شهر و روستا در سطح کشور صرف نظر از حمایتهای مالی و امکاناتی، فقط به دلیل اینکه هدایت برنامههای قرآنی و دینی را از شئونات لاینفک راهبری معظم میدانیم اقدام به اخذ مجوز از سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان دستگاه منتصب به رهبری کردهایم.
باور داریم که همه شما بر این دغدغه رهبری معظم انقلاب تأکید داشته و دارید و مجدانه اعلام میداریم که تحت هیچ شرایطی حاضر به منفک شدن از دستگاه منتصب به رهبری معظم انقلاب نبوده و ضمن تأکید بر ایجاد اتحاد و انسجام بین دستگاههای حاکمیتی از شما خواستاریم رتق و فتق امور مربوط به مؤسسات و تشکلهای قرآنی در بخش مردمی را برابر دستور صریح رهبری همچنان در مجموعه دستگاههایی که ارتباط مستقیم با ولایت دارد، قرا دهید.
نکته قابل توجه اینکه، با یک بررسی حداقلی در سطح استانها درخواهیم یافت که نمایندگان معظم ولیفقیه نیز متفقاً بر این موضوع تأکید داشته و دارند.
بدیهی است تأکید و توجه به این موضوع مجموعه مؤسسات وتشکلهای دینی و قرآنی را از فراز و فرودهای سیاسی و مدیریتی که معمولاً در دولتهای مختلف وجود داشته و خواهد داشت، مصون داشته و امکان عینیت بخشیدن به دغدغههای قرآنی رهبر انقلاب را بیشتر میکند.
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