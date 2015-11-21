صعود پرسپولیس به رده هفتم جدول/ طارمی به اندازه یک فصل گل نزد!

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال اهواز از ساعت ۱۶:۲۰ امروز شنبه آخرین بازی هفته دوازدهم رقابتهای لیگ برتر را در ورزشگاه آزادی تهران برگزار کردند که این بازی را تیم پرسپولیس با حساب یک بر صفر به سود خود پایان داد. مهدی طارمی (۱۹) زننده تنها گل این دیدار بود.

پرسپولیس که برای نخستین بار پس از درگذشت مرحوم هادی نوروزی با پیراهن قرمز به میدان آمده بود بازی رو به جلو را در دستور کار قرار داد و اگر طارمی اندکی دقت عمل را در دستور کار خود قرار می‌داد، می‌توانست در همان دقایق نخست به گل برسد که اینگونه نشد.

در دقیقه ۱۷ بازی پرسپولیس روی ضربه ایستگاهی خطرساز شد. در یک رفت و برگشت شوت احمدزاده به سمت دروازه حریف با ضربه رضاییان در میانه راه همراه شد اما تغییر جهت توپ توسط این بازیکن راهی به چارچوب دروازه استقلال اهواز پیدا نکرد و به خارج رفت.

پرسپولیس در دقیقه ۱۹ به گل رسید. پاس عمقی مسلمان برای عالیشاه این بازیکن را با پرویز کریمی دروازه‌بان حریف تک به تک کرد که توپ برگشت داده شد و طارمی در میان مدافعان حریف با ضربه‌ای دقیقه توپ را درون دروازه استقلال اهواز جای داد. این هفتمین گل طارمی در فصل جاری لیگ برتر بود.

حملات سرخ‌پوشان در دقیقه ۲۴ با ضربه ایستگاهی مسلمان ادامه یافت. در دقیقه ۳۱ بازی بود که احمدزاده از عمق دفاع حریف فرار کرد و با پرویز کریمی تک به تک شد اما در حالی که زاویه برای این بازیکن بسته شده بود توپ را به بیرون زد. در ادامه بازی در میانه میدان جریان داشت تا نیمه نخست با برتری یک بر صفر پرسپولیس خاتمه یابد.

پرسپولیس نیمه دوم را نیز تهاجمی شروع کرد. در دقیقه ۴۸ بازی طارمی با کریمی تک به تک شد ولی ضربه زمینی این مهاجم به تیر عمودی دروازه استقلال اهواز اصابت کرد تا گل دوم سرخ‌پوشان به ثمر نرسد. طارمی در دقیقه ۵۸ نیز با کریمی بار دیگر تک به تک شد ولی بار دیگر فرصت را از دست داد تا تعداد موقعیت‌های از دست رفته این مهاجم از حد معمول فراتر برود.

پرسپولیس که دست بردار نبود در دقیقه ۶۱ روی شوت زمینی مسلمان خطرناک نشان داد که پرویز کریمی این ضربه را نیز دفع کرد. بعد از آن بار دیگر نوبت به طارمی رسید تا فرصت دیگری را از دست بدهد.

استقلال اهواز که در اواسط نیمه دوم با جسارت بیشتری بازی می‌کرد در دقیقه ۶۷ تا آستانه گلزنی نیز پیش رفت که ضربه غلامی در حالی سوشا را مقابل خود می‌دید به شکل خطرناکی با برخورد به گلر پرسپولیس به تور کناری دروازه اصابت کرد و به کرنر رفت.

در ادامه کار هر دو تیم موقعیت‌هایی را روی دروازه یکدیگر ایجاد کردند که مهمترین آن را مهدی طارمی از دست داد. در دقیقه ۸۷ بازی بود که طارمی پشت مدافعان حریف صاحب موقعیت شد و در حالی که با دروازه‌بان استقلال اهواز تک به تک شده بود بار دیگر توپ را به بیرون زد تا صدای اعتراض همه را بلند کند. این بازیکن در دقیقه ۱+۹۰ هم یک موقعیت تک به تک دیگر را از دست داد تا در حسرت به ثمر رساندن گل دوم باقی بماند.

شاگردان برانکو با این برد جمع امتیازات خود را به عدد ۱۸ رساندند و با صعودی چهار پله‌ای جای گسترش فولاد را در رده هفتم جدول رده‌بندی گرفتند. این برای نخستین بار است که پرسپولیس در نیمه بالایی جدول رده‌بندی قرار می‌گیرد. این تیم حالا ۷ امتیاز با استقلال فاصله دارد.

