عملكرد مديران ورزشي با بروز رفتارهاي پرخاشگرانه در ميادين ورزش ارتباط دارد

به گزارش خبرنگار" مهر" دكترهاشم كوزه چيان گفت: از آنجايي كه بسياري ازصاحبنظران معتقدند ورزشكاران حرفه اي تمايل به رفتارهاي خشونت آميز داشته و اين رفتار را به زندگي اجتماعي خود نيز منتقل مي كنند، يك محقق درصدد است تا به بررسي وجود تمايلات و رفتارهاي پرخاشگرانه ونيزميزان كنترل و بروز اين نوع رفتارها در آن دسته ازمديران سازمانهاي ورزشي كه ساليان متمادي درصحنه ورزش حرفه اي كشورفعاليت داشته اند، بپردازد و ازاين نظر آنها را با مديران سايرسازمانها مقايسه مي كند و ازآنجا كه مديران مسئوليت بسيارخطيري برعهده دارند، شايد نتايج اين تحقيق بتواند در انتخاب و يا آموزش مديران مفيد واقع شود.

وي افزود: دراين تحقيق تعدادي ازمديران ورزشي وغير ورزشي به پرسشنامه خشم وكنترل خشم پاسخ دادند ونتايج پس ازتجزيه و تحليل داده ها كه با استفاده از آمارتوصيفي - مقايسه اي وبه كارگيري آزمون همگي "كاي اسكوئه" حاصل شد، نشان دهنده علوم وجود تفاوت درميزان خشم وتمايل به پرخاشگري ونيزميزان تاثير و بروز آن درجامعه وكنترل اين نوع رفتار دردوگروه بود.