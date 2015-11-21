ترویج فرهنگ استکبارستیزی جزو وظایف بسیج است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدعابدی عصر شنبه در جمع دانشجویان بسیجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر بیان داشت: همه انقلابهای صورت گرفته در تاریخ از بسیج مردمی نشأت میگیرد و معنای واقعی بسیج در پیروی انقلاب اسلامی به جایگاه اصلی خود دستیافته و اکنون بهتمامی دنیا صادر میشود.
عابدی بهرهمندی و استفاده از تفکر بسیجی وار را هدف اصلی تحقق خواسته و نیازهای کشور در جهت تبدیل به یک قدرت منطقه عنوان کرد، افزود: بسیج هرچند که در تمامی عرصههای مختلف بهویژه زمینه اقتصادی بسیار کارآمد بوده و تابع فرامین مقام معظم رهبری برای محقق کردن اقتصاد مقاومتی است.
فرماندار شهرستان اهر بابیان اینکه هیچ کودتایی و تفرقهای مانع تضعیف و اقتدار بسیج از بدو پیروزی انقلاب اسلامی نشده است، اظهار داشت: همانطوری که آمریکاییها فکر میکردند عمر انقلاب اسلامی بیشتر از دو هفته دوام نخواهد آورد ولی اکنون بسیج با ایجاد اختلال در محاسبات استکبار جهانی نقش مؤثری در برابر نفوذهای آنها داشته است.
وی مهمترین عامل سرافرازی ملت ایران در تمامی جوامع بینالمللی را وجود نیروهای بسیجی دانست، اظهار کرد: هدف کنونی بسیج ترویج فرهنگ استکبارستیزی بوده که این وظیفه نهتنها بر عهده بسیج بلکه تمامی آحاد مردم جامعه با دیدن جنایتهای استکبار جهانی باید جزو پیروان استکبارستیزی باشد.
عابدی با اشاره به اینکه بخشی از وظیفه بسیج زمینهسازی برای حضور حداکثری مردم در انتخابات سال جاری است، عنوان کرد: نیروهای بسیجی و سپاه ضمن اینکه در تأمین امنیت انتخابات مشارکت دارند فضا را برای حضور و مشارکت مردم در پای صندوقهای رأیگیری را باز کند.
فرماندار شهرستان اهر در پایان با تأکید بر اینکه بزرگترین بسیجی جمهوری اسلامی ایران امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری است، خاطرنشان کرد: پزشکان بسیجی و مهندسین بسیجی گامی بلندمرتبه را در عرصه پیشرفت و توسعه علم برداشتهاند و در آینده نزدیک علم بسیجیهای ما در تمامی نقاط دنیا گسترده میشود.
