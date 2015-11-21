انتظار صدرنشینی پرسپولیس را دارم/ خوشحالم مجازات نشدیم

به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ پس از پیروزی این تیم برابر استقلال اهواز، ضمن بیان مطلب فوق گفت: فکر میکنم بازی خوبی را شاهد بودیم. ما انتظار این بازی را داشتیم و میدانستیم استقلال اهواز به خوبی سازماندهی شده و برای باختن به تهران نیامده؛ با این حال خط دفاع ما خوب کار کرد و فرصت گل به آنها نداد. متاسفانه فرصتهای گل زیادی را از دست دادیم.
وی درباره عملکرد طارمی اینگونه اظهارنظر کرد: من از طارمی راضی هستم چون از لحاظ بازی همه کار کرد و خیلی پرتلاش ظاهر شد ولی دروازهبان حریف خوش درخشید. به نوعی باید روی خستگی او نیز حساب بازی کنیم چون مقابل گوام ۹۰ دقیقه روی چمن مصنوعی بازی کرد
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در پاسخ به این پرسش که آیا از تیم خود راضی هستید؟، عنوان کرد: اولا اینکه از اکثر بازیهای خود راضی هستم چون بازیهای ترکیبی و سرعتی را به نمایش گذاشتیم. البته این دیدار را انتظار داشتیم که شاید با بحران مواجه شویم زیرا بازیکنان ۴۸ ساعت قبل از بازی برگشتند و بنگتسون هم روز قبل رسید.
وی در خصوص اینکه آیا تیمش مدعی قهرمانی است یا خیر؟، یادآور شد: این طور بازی و این حضور بازیکنان در بازیها به ما این حق را میدهد که در میان مدعیان قهرمانی باشیم. من این حرف را زمانی که در پایین جدول بودیم، نیز گفتم. یادم هست که قبل از بازی با فولاد اهواز تاکید کردم با توانی که در بازیکنان سراغ دارم این اطمینان را دارم هیچ تیمی برتر از ما نبوده است. با کمال احترام به حریفان انتظار صدرنشینی پرسپولیس را دارم.
برانکو درباره اینکه چرا از بازیهای لیگ استقبال نمیشود، تاکید کرد: امروز اول هفته بود و حریف هم شاید خیلی برای هواداران جذاب نبود ولی در بازیها برابر ذوبآهن و سپاهان شرایط بهتر بوده است. در بازیهای بعدی اوضاع بهتری خواهیم داشت.
وی با تاکید دوباره براینکه استقلال اهواز چیزی برای از دست دادن نداشت، افزود: طبیعی بود که بعد از موقعیتهای فراوانی که به هدر دادیم، کمی عصبی شدیم ولی خوشبختانه خط دفاع ما تمرکز لازم را داشت و هیچ اشتباهی را مرتکب نشد.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس اضافه کرد: واقعا حیف شد که گلهای بیشتری به ثمر نرساندیم زیرا در آنصورت بازیکنان راحتتر به کار خود ادامه میدادند. من همیشه گفتهام وقتی شانسهای زیادی را از دست میدهید، آن وقت است که مجازات از راه میرسد و احتمال گل خوردن وجود دارد. من در مجموع از بازی راضی هستم ولی راه زیادی تا بهتر شدن داریم.
وی در خصوص اینکه چرا پرسپولیس در هر بازی موقعیتهای زیادی را از دست میدهد، اینگونه توضیح داد: اگر به سادگی میشد این مشکل را حل کرد آنوقت فوتبال اینقدر جذاب نمیشد. یک گلزن همیشه مادرزاد گلزن است. موقعیتهایی که امروز از دست دادیم، به نظرم از دست دادن آنها سختتر از گل کردن این فرصتها بود. البته یک گلزن باید کمی خوش شانس هم باشد. موقعیتهایی که طارمی از دست داد همه را دروازهبان حریف مثل مدافع دفع کرد.
برانکو ادامه داد: شاید این بهترین بازی طارمی برای پرسپولیس بود. او موقعیتسازی زیادی داشت و تلاش فراوانی کرد ولی آن کار نهایی که گلزنی است، نیاز به کار مداوم دارد که باید در تمرینات بیشتر به آن بپردازیم. بهرحال او و دیگر ملی پوشان اندکی خستگی را با خود به همراه داشتند و مجبور شدیم رضاییان را تعویض کنیم در حالی که او در هر بازی ۱۲ کیلومتر میدوید. بهتر است بگویم من بخاطر خستگی ملی پوشان کمی ترس داشتم که به بحران نرسیم.
وی در پاسخ به این پرسپولیس که آیا تیم شما گلزن مادرزاد ندارد؟، عنوان کرد: باید این گلزن را مادرزاد کنیم.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص اینکه تیم پرسپولیس با غرور مقابل حریف خود بازی کرد، خاطرنشان کرد: من هیچ کس را تحقیر نمیکنم و دست کم نمیگیرم. همین تیم استقلال اهواز از قهرمان فصل پیش یک امتیاز گرفت. شاید اگر گل دوم را می زدیم بازی طور دیگری میشد و احتمال گلهای بیشتر وجود داشت. بهرحال باید این مشکل را برطرف کنیم.
وی درباره تعطیلات لیگ بیان کرد: این تعطیلات مداوم برای بازیکنان قطعا خوب بوده است. تعطیلات را فیفا تعیین میکند و این توافق فیفا و باشگاهها است. ما چهار بازیکن در تیم ملی و سه بازیکن در تیم امید داشتیم و تصور کنید این برای پرسپولیس در تمرینات خوب نیست. البته تا نوروز تیم ملی بازی ندارد و دست کم ملی پوشان را در اختیار خواهیم داشت. درباره تیم امید کاری از دست ما ساخته نیست.
برانکو در مورد ال کلاسیکو هم گفت: به نظرم در دنیا دو بازی است که مردم به آن میپردازند. یکی همین ال کلاسیکو است و دربی بعدی پرسپولیس و استقلال است که یکصد هزار نفر در ورزشگاه حاضر میشوند و یکصد میلیون بیننده تلویزیونی دارد. دربی آلمان هم وجود دارد ولی چون بایرن مدام برنده میشود، خسته کننده شده است. در ایتالیا نیز اینتر برنده میشود. خودم طرفدار فلسفه بارسلونا هستم ولی هوادار رئال مادرید. چون که دو بازیکن من از جمله لوکا مودریچ در مادرید بازی میکند و یک بازیکن هم در بارسلونا به اسم راکیتیچ دارم.
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