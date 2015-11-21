به گزارش خبرنگار مهر، نخستین سالانه هنر طراحی کتاب ایران عصر امروز با معرفی برگزیدگان و شایستگان تقدیر در تالار ایران فرهنگستان هنر به کار خود پایان داد.

مجید غلامی جلیسه مدیرعامل خانه کتاب و دبیر بیست‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران در سخنانی در این مراسم با اشاره به جوایز متعددی که در حوزه کتاب سالیانه برگزار می شود که شاید مهمترین آنها هم جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی باشد، در عین حال به جشنواره های متعددی که در حوزه گرافیک موازی با جوایز حوزه کتاب برپا می شود، اشاره کرد و گفت: ما طی یکسال گذشته به این جمع بندی رسیدیم که جشنواره ای برای ارزیابی کتاب‌آرایی و در واقع هنر طراحی کتاب ایران راه اندازی کنیم.

وی با اشاره به تصمیماتی که منجر به راه اندازی نخستین سالانه هنر طراحی کتاب ایران شد، از مشارکت صنوف مختلف اعم از ناشران، تصویرگران کتاب و همچنین چاپخانه های تولیدکننده آثار مکتوب در این دوره از سالانه خبر داد و در عین حال از کتابخانه ملی ایران و فرهنگستان هنر که در برپایی این جشنواره با موسسه خانه همکاری کرده اند، تقدیر کرد.

جلیسه همچنین بعد از فراخوانی که ارائه شد، استقبال خوبی از این جشنواره صورت گرفته و ما خودمان هم فکر نمی کردیم که ظرف کمتر از یکماه بیش از هزار اثر در قالب این سالانه به دست ما برسد.

مدیرعامل خانه کتاب تاکید کرد: هدف اصلی از برگزاری نخستین سالانه هنر طراحی کتاب صرفا بررسی شکل و شمایل کتاب در ایران نیست؛ چراکه همین مساله شکل ظاهری کتاب، خود عاملی است در توسعه کتابخوانی و لذا توجه به آن اهمیت دارد.

در ادامه این مراسم، قباد شیوا داور نخستین سالانه هنر طراحی کتاب ایران توجه دادن مخاطبان و مردم به طراحی و دیزاین کتاب را که هدف سالانه هنر طراحی کتاب ایران است، نکته ای مثبت قلمداد و ابراز امیدواری کرد: با شکل گیری و بهبود کمی و کیفی این سالانه، در سال های آینده شاهد ارائه آثار کیفی بهتری در زمینه طراحی کتاب باشیم.

وی گفت: از قدیم گفته اند کتاب دوست انسان است و ما امروز هم می بینیم که این دوست در خانه ما و حتی در زمان خواب کنار ما حضور دارد. با این حال وقتی با دقت بررسی می کنیم، متوجه می شویم که اگر کتاب در طول تاریخ اهمیت خود را حفظ کرده، به دلیل مأنوس بودن آن با مردم است و شاید به همین خاطر است که هر جا جنگی اتفاق می افتاده، قبل از هر چیز کتاب و کتابخانه ها را آتش می زدند.

داور نخستین سالانه طراحی هنر کتاب ایران ادامه داد: حتی آمریکایی ها فرهنگ کتابت خود را به نوعی در فضا قرار داده اند تا اگر روزی کره زمین از بین رفت، متون مکتوب آنها برای نسل های آینده قابل دسترس باشد.

این گرافیست پیشکسوت با اشاره به اینکه کتاب شناسنامه و هویت ما است، تاکید کرد: طراحی کتاب مثل آبی است که در ظرفی ریخته می شود هر چه این ظرف زیباتر باشد، آشامیدن آن آب برایمان جذاب تر خواهد بود. ما در حال حاضر با یک تنوع محتوایی و موضوعی در حوزه کتاب روبرو هستیم و حتی در بخش کتب نفیس هم طراحی های خوبی را می بینیم که قابل رقابت با نمونه های جهانی است، اما در بخش کتاب های عمومی و قابل استفاده برای مردم، ضعف داریم. در صورتی که اساس فرهنگ و رشد کتابخوانی از طریق همین کتاب های دم دستی است نه از طریق کتب نفیس و خیلی گران.

شیوا گفت: شاید راحت‌ترین کار نشان گرفتن انگشت اتهام به سمت ناشر و چاپ چی باشد، اما عوامل مختلفی دست به دست هم می دهند که شاهد چنین ضعفی هستیم. شکی نیست که ناشران با همه هزینه های بالای کاغذ، طراحی و چاپ، سعی می کنند کاری را ارائه دهند که در تاریخ بماند، اما این کار نیاز به انگیزه ها و راهکارهایی برای توجه بیشتر به طراحی کتاب است.

داور نخستین سالانه هنر طراحی کتاب گفت: توجه به نوع فونت و انواع قلم از مهمترین مسائل در کیفیت طراحی کتاب است؛ حروف را که طراح خودش ابداع نکرده است. بیشترین استفاده در کتاب های عمومی، از فونتی است که برگرفته از نـَسخ است. از طرف دیگر در تیتر و عنوان، فونت های قابل قبولی داریم که فعلا کفایت می کند.

وی همچنین گفت: در طراحی باید خیلی مسائل را در نظر بگیریم؛ اول اینکه فونت خوش‌خوان باشد و به تعبیری صفحه کتاب ما را به خواندن دعوت کند. دوم توجه خاص به حافظه بصری مخاطب است؛ طراحان ما باید این نکته را در نظر داشته باشند که چشم و حافظه مردم به هر چیزی که به خوردشان بدهی، عادت می کند و اگر این عادت در آنها شکل نگیرد، یعنی مردم با این طراحی راحت نیستند. اصل زیبایی از نظر اندازه کتاب و همخوانی فونت ها با این اندازه، مهم است. ما برای تهیه کتابی که مورد قبول جوان امروزی باشد، باید به تمامی مسائل از چاپ و صحافی گرفته تا حتی کیفیت کاغذ، فکر کنیم. حتی مساله ای مثل جلد کتاب و حسی که از لمس کردن آن به مخاطب دست می دهد، در این موضوع دخیل است.

شیوا افزود: وقتی به ۵۰ سال پیش نگاه می کنیم شکی نیست که پیشرفت هایی در حوزه کتاب آرایی داشته ایم. هر چند در برخی قسمت‌ها هم به دلیل در نظر نگرفتن ذائقه مخاطب، مسیر را اشتباه و بلکه به بیراهه رفته ایم. باید استانداردهای جهانی را در زمینه طراحی کتاب ببینیم و در عین حال نباید استقلال خود را از دست بدهیم؛ چراکه اثری که مطابق با همه استانداردهای جهانی باشد، الزاما مطلوب مخاطب ایرانی نیست.

این مدرس رشته گرافیک با تاکید بر لزوم نقد و بررسی طراحی های کتاب در محافل آکادمیک و دانشگاه ها افزود: ما می بینیم کتابی چاپ می شود که طول سطحش ۱۸ سانت و تایپ سایزش هم ۱۱ است، خب این کتاب را نمی شود خواند. من کتابی را دیدم به اسم «دبیره» که اتفاقا موضوع آن کتابخوانی بود، اما واقعا نمی شد آن کتاب را خواند.

در ادامه این مراسم، مصطفی اسداللهی از کارشناسان حوزه گرافیک و طراحی کتاب در سخنانی با اشاره به وضعیت کتاب های کاغذی و آینده ای که برای آنها متصور است، گفت: اخیرا یکی از مدیران گوگل در یک سخنرانی خود گفت هر چه روی حافظه هایتان دارید، سریعتر پرینت بگیرید؛ چراکه تمام سیستم های جدید خطر از بین رفتن اطلاعات را در خود نهفته دارد. امیدوارم کالبدی که ما امروز با آن مأنوس هستیم یعنی کتاب، کماکان بماند و رویدادهایی از قبیل سالانه هنر طراحی کتاب تداوم داشته باشد تا ما بتوانیم بهترین طراحی های کتاب را انتخاب کنیم.

وی نیز که از داوران سالانه هنر طراحی کتاب بود، توضیح داد: شخصا اعتقادی به داوری ها به این شکل و فرمول مرسومی که در طراحی گرافیک و ارزیابی آن وجود دارد، ندارم؛ چراکه داور واقعی یک اثر گرافیکی، مردم هستند. با این حال من در نخستین سالانه هنر طراحی کتاب شاهد بودم که گروه داوری با دقت تامل و توجه خاص بسیاری از کارها را مورد ارزیابی قرار داد و البته بسیاری را هم کنار گذاشت در حالی که کارهای کنارگذاشته شده در جای خود قابل دفاع است و کارکردهای خود را دارد.

اسداللهی تصریح کرد: باید نتایج داوری ها را به صورت تقریبی و محدود بپذیریم و ضمن احترام به همه کتاب هایی که در این سالانه شرکت کرده اند، قبول کنیم که در این حرکت فرهنگی، بر اساس ایده و قالب های بیانی و تکنیکی، آثاری در نهایت انتخاب شد.

داور نخستین سالانه هنر طراحی کتاب ابراز امیدواری کرد: سالانه هنر طراحی کتاب ایران تداوم یابد و در دوره های آینده داوری ها با معیارهای دقیق‌تری انجام شود.

در پایان این مراسم و پیش از اهدای جوایز، مهران افشار مهاجر، دبیر نخستین سالانه هنر طراحی کتاب ایران به پیشینه تولید کتاب از نظر فیزیکی و شکل ظاهری آن اشاره کرد و گفت: اولین کتاب ها به صورت آثار خشتی و در دوره تمدن سومری تولید شد. ما از همانجا علاوه بر نوعی منطق که در تولید کتاب نهفته بود، با چیزی به نام حاشیه صفحه هم روبرو هستیم.

وی افزود: بعد از این دوره ما با تولید کتاب هایی مواجه هستیم که در واقع شکل یک طومار را دارند که یا از جنس چرم هستند یا پوست حیوانات. در مرحله بعدی ما با کتاب هایی مواجه هستیم که شیرازه دارند. بعد از اختراع کاغذ هم ما کتاب های کاغذی را می‌بینیم که علاوه بر شیرازه دارای جلدهای معمولا چرمی هستند تا به امروز که دیگر جلدهای کتاب چرمی نیست.

این متخصص حوزه گرافیک با اشاره به آینده نشر کاغذی در جهان ابراز امیدواری کرد که کتاب دسته‌کم برای چند دهه آینده به همین شکل فعلی تولید شود و در ادامه به تاریخچه تولید کتاب در ایران پرداخت و گفت: اولین چاپخانه کشور ما در جلفای اصفهان و در زمان شاه عباس اول و توسط ارامنه ای که به این مکان کوچانده شدند، راه اندازی شد. این چاپخانه که به شکل چاپ صربی، به تولید آثار اقدام می کرد البته دوام زیادی نیافت و ۱۴ ماه بعد تعطیل شد.

افشار مهاجر اضافه کرد: بعد از این اتفاق ما با تعطیلی صنعت چاپ روبرو بودیم تا زمان فتحعلی شاه که در تبریز اینبار یک چاپخانه چاپ سنگی راه اندازی شد که روزنامه هایی مانند «شرف» و «شرافت» با این تکنیک یعنی چاپ سنگی چاپ می شدند که البته مخصوص طبقه خواص بود، اما با خیزش جنبش مشروطه و لزوم اطلاع رسانی وضعیت این جنبش به تمام نقاط کشور و نیاز به خبررسانی سریع تحولات آن، ما شاهد بازگشت صنعت چاپ به حروف صربی بودیم. چندی بعد انتشارات فرانکلین به تدریج روش های جدیدی را که در غرب در صنعت چاپ صورت می گرفت، به ایران آورد و پس از آن ما شاهد تحولات دیگر در صنعت کتاب‌آرایی در کشور بوده ایم.