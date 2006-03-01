قدرت نمايي مثلث خط حمله ايران مقابل كاستاريكا در نيمه اول

ه گزارش خبرنگار" مهر" ديدار تداركاتي تيم هاي ملي فوتبال ايران و كاستاريكا عصر امروز به قضاوت المرزوقي داور اماراتي در ورزشگاه آزادي برگزارشد و ملي پوشان كشورمان در نيمه اول مقابل حريف به برتري 3-1 دست يافتند.

براساس اين گزارش دراين ديداركه درحضور30 هزارتماشاگربرگزارشد، تيم ملي درغياب مهدي مهدوي كيا و رحمان رضايي با تركيب ميرزاپور، گل محمدي، نصرتي، كعبي، نكونام، زندي، تيموريان، زارع، هاشميان، كريمي و دايي به ميدان رفت ودرنيمه اول فوتبالي تهاجمي و روبه جلو را به نمايش گذاشت وبارها دروازه حريف خود را با تهديد روبروكرد.

دروقت نخست اين ديدارتيم كاستاريكا نشان ازتيمي كه به جام جهاني صعود كرده نداشت و دراكثردقايق تحت تاثير بازيكنان تكنيكي تيم ملي نظيرعلي كريمي وحسين كعبي قرارداشت و دراين نيمه خوش شانس بود كه تنها سه بار دروازه اش را باز شده ديد.

دقيقه 9 پاس طلايي گل محمدي به پشت مدافعان كاستاريكا با دريبل مدافع اين تيم و ضربه دقيق علي كريمي به گل اول تيم ملي تبديل شد. گل محمدي دقيقه اول بازي هاشميان را درموقعيت گلزني قرار داد كه مهاجم گزيز پاي تيم ملي درموقعيت تك به تك نتوانست ازاين فرصت استفاده كند.

دقيقه 12 شليك سنگين فريدون زندي را دروازه بان كاستاريكا به سختي دفع كرد. يك دقيقه بعد بازهم هاشميان عطش گلزني خود را به رخ مدافعان تيم كاستاريكا كشيد كه خروج به موقع ماسان دروازه بان كاستاريكا مانع از گلزني هاشميان شد. در دقيقه 15 و درادامه حملات تيم ملي، براي دومين باردروازه كاستاريكا بازشد. پاس به جلوي تماشايي هاشميان با بغل پاي دايي به گل دوم ايران تبديل شد. اين گل تاحدوي تيم كاستاريكا را به خود آورد و فشار حملات اين تيم را افزايش داد، ولي ضعف مهاجمان كاستاريكا هرگز اجازه نداد تا اين تيم بطور جدي دروازه تيم ملي را تهديد كند.

دقيقه 34 ضربه سنگين دايي پس از واكنش دروازه بان كاستاريكا به ريباند وحيد هاشميان گل سوم ايران را رقم زد. دقايقي بعد اشتباه دروازه بان كاستاريكا كه توپ با ناشي گري ازدستانش خارج شد مي رفت تا به گل چهارم ايران بدل شود كه توپ به آرامي ازكنار دروازه اين تيم به بيرون رفت.

در دقيقه 43 هرناندزبا ضربه اي زميني ازعمق خط دفاع تيم ملي تك گل كاستاريكا را به ثمر رساند تا نيمه اول باربرتري 3-1 تيم ملي فوتبال كشورمان به پايان برسد.