غفلت از محتوا و کیفیت کتاب‌ خسارتی برای اهل علم است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد عصر شنبه در مراسم تکریم مقام کتابداران و ترویج فرهنگ کتابخوانی اظهار داشت: در دین مبین اسلام بر اهمیت خواندن و نگارش تاکید بسیار شده و در اهمیت این امر همین بس که خداوند به قلم سوگند خورده است.

وی با اشاره به اهمیت و ارزش کتاب در ارتقای سطح درک و دانش جوامع بشری افزود: اگر روزی کتاب از جوامع بشری حذف شود درست مانند این است که به زمان جاهلیت بازگردیم چراکه دیگر علومی که باید به آیندگان منتقل شود و همچنین به انسان‌ها شیوه صحیح زندگی در تمامی ابعاد را بیاموزد، وجود نخواهد داشت.

امام جمعه اصفهان با اشاره به اینکه بنا بر تاکیدات دینی انسان همیشه باید در حال فراگیری دانش و علم‌آموزی باشد، تاکید کرد: فراگیری دانش به اندازه‌ای اهمیت دارد که حتی بهانه بالارفتن سن نیز در راه آموختن علم و مطالعه پذیرفتنی نیست.

خواندن و نگاشتن ارتقای سطح درک ذهنی انسان‌ها را در بر دارد

وی خواندن و نگاشتن را موجب فرح‌بخشی روح و ارتقای سطح درک ذهنی انسان‌ها دانست و بیان داشت: کتاب غذای روح انسان برشمرده می‌شود اما همان‌گونه که انسان هر نوع غذایی را میل نمی‌کند خواندن هر کتابی نیز شایسته روح جاودانه انسانی به عنوان موهبتی از سوی پروردگار، نیست.

آیت‌الله طباطبایی نژاد تصریح کرد: انتخاب غذای سالم برای روح از انتخاب خوراک برای جسم مهم‌تر است چراکه غذای مادی ناسالم در اغلب موارد در همان ابتدای امر به وسیله طعم و مزه خود را نشان می‌دهد اما فساد برخی کتاب‌های نامناسب تا آخر مشخص نیست.

وی با تاکید بر اینکه بر این اساس هر کتابی نیز قابل نشر و چاپ نیست، تاکید کرد: یکی از مسئولان کشوری زمانی بیان داشت که تمامی کتاب‌ها باید چاپ شود و آنگاه خوانندگان خود درباره خوب و بد آن قضاوت کنند که با توجه به شناختی که از مسئول مربوطه دارم معتقدم این مسئله تنها یک لغزش زبان بوده است.

نظارت پیش از چاپ کتاب‌ها الزامی است

امام جمعه اصفهان با بیان اینکه برخی کتاب‌ها محتوای پوچی دارند که به هیچ عنوان حتی به درد سرگرمی نیز نمی‌خورند، تاکید کرد: بر این اساس نظارت پیش از چاپ کتاب‌ها الزامی است تا کتاب پس از چاپ کیفیت محتوایی خوبی برای خواننده داشته باشد.

وی با انتقاد از اهمیت به کمیت چاپ کتاب و غفلت از کیفیت و محتوای آن بیان داشت: در گذشته افراد حوزوی با خواندن ۱۲ کتاب مشخص به درجه اجتهاد می ‌رسیدند اما اکنون هزاران کتاب در همان ارتباط نوشته شده که محتوا ندارند.

آیت‌الله طباطبایی نژاد گفت: این امر خسارتی برای اهل علم است چراکه افراد به طور معمول تا انتهای کتاب را مطالعه می‌کنند تا شاید به محتوای موردنظر خود دست پیدا کند اما در انتها تازه متوجه بی‌محتوایی کتاب می‌شوند.

وی افزود: بر این اساس وجود محققان برای حذف کتاب‌های نادرست از سطح کتابخانه‌ها و مکان‌های یادگیری علم ضروری است و این امر می‌تواند یکی از وظایف کتابداران نیز قرار گیرد.