«جو بایدن»: با آوارگان مهربان باشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، معاون رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی از شهروندان این کشور خواست تا در برابر آوارگان مهربان بوده و از هر گونه تنش میان تمدن ها پرهیز کنند.

«جو بایدن» معاون رئیس جمهور آمریکا با فراموش کردن کمک های این کشور در ایجاد و گسترش گروه تروریستی داعش در خاورمیانه، در اظهاراتی عوام فریبانه از شهروندان آمریکایی خواست تا از آوارگان رویگردانی نکرده و به عنوان ابزار دست داعش قرار نگیرند.

بایدن در این باره گفت: به یاد داشته باشیم که این آوارگان چه کسانی هستند: زنان، کودکان، ایتام و افراد مستأصلی که نیازمند کمک های پزشکی هستند. رویگردانی از آن ها به نوعی در زمین تروریست ها بازی کردن است.

وی در سخنرانی هفتگی خود در حالیکه تلاش می کرد اشاره ای به علل و عوامل پیدایش آوارگان نداشته باشد، ادامه داد: سخنان «ابوبکر البغدادی» سرکرده داعش نشان داد که آن ها به دنبال ایجاد تنش میان تمدن ها هستند.

اظهارات امروز بایدن در حالی بیان شده است که مجلس نمایندگان آمریکا ۲۸ آبان ماه سال جاری طرحی را به تصویب رساند که در ورود مهاجران سوری به آمریکا آزمایش و بررسی های بیشتری از آنها نسبت به گذشته انجام شده و لذا پذیرش آوارگان محدود تر می شود.

مجلس نمایندگان کنگره آمریکا در یک رأی گیری با این طرح موافقت کرد و قرار است این قانون برای تصویب نهایی به مجلس سنا فرستاده شود. این طرح با ۲۸۹ رأی موافق در مقابل ۱۳۷ رأی مخالف به تصویب رسید و قرار است به مجلس سنا فرستاده شود.

اوباما گفته است در صورت تصویب این طرح در کنگره آن را وتو خواهد کرد. دولت آمریکا وعده داده است تا سال ۲۰۱۶ حدود ۱۰هزار مهاجر سوری را در این کشور پذیرش کند.

در صورت تصویب این طرح، مقامات آمریکا باید در صورت پذیرش هر مهاجر از کشورهای دیگر تمام مشخصات وی را از نظر ارتباط با گروههای تروریستی بررسی کنند.

بسیاری از فرمانداران ایالت های آمریکا نیز با پذیرش مهاجران به مناطق تحت فرمان خود مخالفت کرده اند. دولت اوباما می گوید مهاجران نمی توانند برای امنیت ملی کشور خطری داشته باشند.