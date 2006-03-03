توافقات پلاسمايي در دستور كار واشنگتن

به گزارش خبرگزاري "مهر" هنگامي كه صحبت از توافقات پلاسمايي مي شود ، يعني اينكه موافقتنامه بايد از مواد تشكيل دهنده اي تركيب يافته باشد كه بتواند روابط فيمابين دو طرف را براي مدت طولاني به هم ربط بدهد و نظر هر دو طرف را تامين كند .

با توجه به گذشته روابط دو كشور و سفر "مانموهان سينگ" نخست وزير هند در ماه جولاي 2005 به واشنگتن به خوبي مي توان مهمترين مواد پيوندي دو پايتخت دهلي نو و واشنگتن را درك كرد .

بوش اخيرا از هند خواسته بود تا طرحي را آماده كند كه بر اساس آن نيروگاه هاي هسته اي نظامي و غير نظامي از هم جداسازي شود و همچنين برنامه هاي هسته اي غيرنظامي هند تحت پادمان هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي قرار گيرد .

پيش از اين در سفر جولاي نخست وزير هند به واشنگتن ، بوش براي شكستن سردي روابط دو كشور به وي قول داد تا در زمينه تكنولوژي هسته اي به اين كشوركمك كند، اما اين اقدام را منوط به تصويب آن در كنگره آمريكا و همچنين توافق در قالب "گروه فراهم كنندگان هسته اي" دانست .

با توجه به اينكه دولت آمريكا به خاطر عدم پذيرش تعهدات آژانس بين المللي انرژي اتمي هند را تحريم فناوري كرده بود ، تغيير رويكرد جديد آمريكا منوط به دستيابي به سطوحي از توافق خواهد بود كه مورد نظر آمريكا باشد . همچنين دولت آمريكا پيش شرط هاي مختلفي را براي رسيدن به توافق جامع درخواست كرده است كه شامل قطع همكاري گازي و نفتي با ايران و سوريه مي شود .

با در نظرگرفتن اظهارات اخير نخست وزير هند در مجلس نمايندگان و انتشار بيانيه اي از جانب وزارت امور خارجه اين كشور مبني بر تعهد دهلي نو براي احداث خط لوله گاز ايران- پاكستان - هند و تصويب زود هنگام قرارداد گاز مايع طبيعي ژوئن سال گذشته ، به نظر نمي رسد تمام خواسته هاي واشنگتن برآورده شود .

مقامات آمريكايي خود به خوبي واقفند كه برآورده شدن تمام پيش شرط ها ميسر نيست برهمين اساس دولتمردان آمريكايي از ميان خيل درخواست ها به دنبال استجابت يك درخواست از جانب دهلي نو بودند تا روابط اين كشور را با واشنگتن پيوند دهد.

امضاي قرارداد همكاري هسته اي در سفر بوش به هند تنها گزينه مطمع نظر واشنگتن بود و اين توافق طعمه اي براي كشاندن هند به جرگه كشورهاي داراي تعهد بين المللي محسوب مي شود و امتيازي چون كشاندن هندي ها در چارچوب معادلات بين المللي و هم پيمان آمريكا در پس اين توافق تعقيب مي گردد.

ارزيابي "مهر" حاكي است تصويب كمك به هند در پارلمان آمريكا و توافق در قالب گروه "فراهم كنندگان هسته اي" همگي بهانه اي بيش نبوده و نيستند . دولتمردان آمريكا به رشد اقتصادي روز افزون هند و نقش مهم اين كشور در آينده اقتصاد جهان كاملا واقف است . آمريكا براي كنترل فعاليت هاي هسته اي جهان مصمم است . وادار كردن دولت هند غيرمتعهد در پذيرش قوانين آژانس بين المللي اتمي در اين راستا قابل ارزيابي است . بر همين اساس آمريكايي ها به دنبال توافقنامه اي بودند كه سلطه واشنگتن را بر فعاليتهاي هسته اي هند فراهم كند.