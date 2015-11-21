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۳۰ آبان ۱۳۹۴، ۲۰:۰۸

انفجار یک ساختمان مسکونی در جنوب آلمان ۴ کشته بر جای گذاشت

انفجار یک ساختمان مسکونی در جنوب آلمان ۴ کشته بر جای گذاشت

انفجار مهیب در یک ساختمان مسکونی واقع در جنوب آلمان، ۴ کشته در پی داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، بر اثر انفجاری که در یک ساختمان مسکونی در شهر «کارلسروهه» واقع در جنوب آلمان به وقوع پیوست، حد اقل ۴ نفر کشته شدند.

رسانه های محلی با اعلام این خبر، دو کودک را در میان کشته شدگان اعلام کرده اند.

۱۱ ماشین آتش نشانی برای اطفاء حریق به محل مذکور اعزام شده که بلافاصله موفق به مهار آن شدند.

منابع پلیس در این باره اعلام کردند: هنوز نمی توان درباره علل و عوامل این انفجار  و اینکه آیا کشته شدگان بر اثر انفجار جان خود را از دست داده اند، مطلبی را بیان نمود.

پلیس اعلام کرد که تحقیقات خود در این زمینه را آغاز کرده است.

کد مطلب 2973986

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