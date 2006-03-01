دوره اخلاق پزشكي در مقطع فوق ليسانس ايجاد مي شود / دروس اسلامي با كل دوره تحصيلي دانشجويان علوم پزشكي ممزوج مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشي در ديدار با آيت الله مصباح يزدي با بيان اين مطلب افزود: در همين راستا چندين دوره آموزشي در شوراي گسترش اين وزارتخانه به تصويب رسيده است كه مي تواند زمينه ساز بعضي از حركت هاي خوب فرهنگي باشد.

وي افزود: دوره پزشكي ايراني - اسلامي از اين جمله دوره ها است. ايجاد دوره اخلاق پزشكي در مقطع فوق ليسانس نيز از ديگر موارد است.

لنكراني اضافه كرد: در بحث بازنگري دروس معارف اسلامي در دانشگاه هاي علوم پزشكي برنامه ريزي كرده ايم و قصد داريم اين دروس را با كل دوره تحصيلي ممزوج كنيم. اين طرح اكنون مراحل كارشناسي خود را طي كرده است و انشا الله به يك برنامه عملياتي تبديل مي شود.