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۱۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۷:۱۴

وزير بهداشت در ديدار با آيت االله مصباح يزدي :

دوره اخلاق پزشكي در مقطع فوق ليسانس ايجاد مي شود / دروس اسلامي با كل دوره تحصيلي دانشجويان علوم پزشكي ممزوج مي شود

دوره اخلاق پزشكي در مقطع فوق ليسانس ايجاد مي شود / دروس اسلامي با كل دوره تحصيلي دانشجويان علوم پزشكي ممزوج مي شود

دكتر كامران باقري لنكراني در دديدار با آيت الله مصباح يزدي به توسعه دروس اسلامي در دانشگاه هاي علوم پزشكي اشاره كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشي در ديدار با آيت الله مصباح يزدي با بيان اين مطلب افزود: در همين راستا چندين دوره آموزشي در شوراي گسترش اين وزارتخانه به تصويب رسيده است كه مي تواند زمينه ساز بعضي از حركت هاي خوب فرهنگي باشد.

وي افزود: دوره پزشكي ايراني - اسلامي از اين جمله دوره ها است. ايجاد دوره اخلاق پزشكي در مقطع فوق ليسانس نيز از ديگر موارد است.

لنكراني اضافه كرد: در بحث بازنگري دروس معارف اسلامي در دانشگاه هاي علوم پزشكي برنامه ريزي كرده ايم و قصد داريم اين دروس را با كل دوره تحصيلي ممزوج كنيم. اين طرح اكنون مراحل كارشناسي خود را طي كرده است و انشا الله به يك برنامه عملياتي تبديل مي شود.

کد مطلب 297399

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