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۳۰ آبان ۱۳۹۴، ۲۰:۳۰

توسط جنگنده‌های روسی صورت گرفت؛

بمباران گسترده مواضع داعش در اطراف شهر تاریخی «تدمر» سوریه

بمباران گسترده مواضع داعش در اطراف شهر تاریخی «تدمر» سوریه

جنگنده های ارتش سوریه طی چند نوبت مواضع تروریست های داعش در اطراف شهر باستانی «تدمر» سوریه را بمباران کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، جنگنده های ارتش روسیه همچنان به بمباران مواضع تروریست های تکفیری داعش در سوریه ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در جریان یکی از آخرین عملیات های جنگنده های روسی در سوریه، مواضع تروریست های داعش در اطراف شهر باستانی «تدمر» بمباران شدند.

در همین حال، جنگنده های روسی طی ساعات گذشته ۷۰ بار مواضع داعش در اطراف تدمر و همچنین مناطق «حقل شاعر» و «مهین» واقع در حومه استان حمص را بمباران کرده اند.

همزمان با حملات هوایی روسیه به مواضع داعش، توپخانه های ارتش سوریه مواضع تروریست ها در منطقه «جوبر» واقع در حومه دمشق را زیر آتش گرفتند.

رسانه های عربی اعلام کردند که به دنبال این حملات تعدادی از انبارهای نگهداری تسلیحات متعلق به تروریست های تکفیری هدف قرار گرفته و نابود شدند.

کد مطلب 2973996

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