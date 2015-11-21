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۳۰ آبان ۱۳۹۴، ۲۱:۲۳

تیراندازی مرگبار در «تگزاس» یک کشته و یک مجروح بر جای گذاشت

تیراندازی مرگبار در «تگزاس» یک کشته و یک مجروح بر جای گذاشت

تیراندازی مرگبار در مقابل یک رستوران در ایالت تگزاس آمریکا یک کشته و یک مجروح در پی داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی بی اِس، در ادامه تیراندازی های معمول در آمریکا، پلیس این کشور از کشته و مجروح شدن دو نفر در جریان شلیک مرگبار در ایالت «تگزاس» خبر داد.

بنا به اعلام پلیس، در جریان یک نزاع مقابل رستورانی در شهر «مسکیت» ایالت تگزاس که به تیراندازی میان طرفین آن منتهی شد، یک مرد کشته و یک نفر دیگر نیز زخمی شد.

پلیس شهر مسکیت اعلام کرد تحقیقات درباره این درگیری که امروز رخ داد آغاز شده است.

در حالیکه موضوع کنترل سلاح در آمریکا یکی از مهمترین موارد مورد بحث جامعه بوده و حتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده نیز در این رابطه صحبت می کنند، اما با این وجود همچنان سلاح گرم در این کشور به راحتی در دسترس است و هر روزه گزارش های متعددی درباره وقوع تیراندازی و کشته و زخمی شدن افراد مختلف در نتیجه این تیراندازی ها منتشر می شود.

در دسترس بودن سلاح گرم در آمریکا موجب شده تا در اغلب جرم هایی که در این کشور رخ می دهد اسلحه وجود داشته باشد و همین موجب شده تا هر روزه تعداد قابل توجهی از شهروندان آمریکایی در نتیجه تیراندازی کشته و یا زخمی شوند.

کد مطلب 2973997

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