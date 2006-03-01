"ايران" محور گفت وگوهاي وزير خارجه اسرائيل با مقامات اتحاديه اروپا

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه اتريشي دي پرسه ، " زيپي ليوني " وزير امور خارجه اسرائيل امروز در راس هئيتي عازم وين پايتخت اتريش رئيس دوره اي اتحاديه اروپا شد .

به نوشته اين روزنامه اتريشي، محور مذاكرات وزير خارجه اسرائيل پيرامون نقش اتحاديه اروپا در حل بحران خاورميانه خواهد بود.

ليوني همچنين قرار است با اشاره به پيروزي حماس در انتخابات 25 ژانويه فلسطين درباره اين مسئله نيز به گفتگو بنشيند .

بر اساس گزارشهاي رسيده وزير امورخارجه اسرائيل با " ولفگانگ شوسل " صدراعظم و " هاينس فيشر " رئيس جمهوري اتريش ديدار و گفتگو كند .

اين در حالي است كه " بنيتا فررو - والدنر " كميسر سياست خارجي اتحاديه اروپا از آزاد سازي 120 ميليون يورو براي كمك به ملت فلسطين خبر داد و از ساير كشورها نيز خواست دست به چنين اقدامي بزنند.

وي افزود:40 ميليون يورودرزمينه انرژي و 64 ميليون يورو كه به طور مستقيم از سازمان ملل متحد گرفته مي شود به تشكيلات خودگردان فلسطين پرداخت خواهد شد .

كميسرسياست خارجي اتحاديه اروپا تاكيد كرد: اتحاديه تمايل دارد 5/17 ميليون يورو آزاد شود و به عنوان حقوق به كارمندان دولت انتقالي تشكيلات خودگردان فلسطين پرداخت شود كه اين مبلغ نيمي از اموالي است كه كميسربه اين صندوق مي دهد.