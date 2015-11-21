به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، مقامات امنیتی لبنان به جزئیات جدیدی در خصوص عامل اصلی عملیات های تروریستی اخیر در ضاحیه بیروت دست یافته اند.

بر اساس این گزارش، عامل اصلی عملیات های تروریستی در ضاحیه بیروت و مغز متفکر این عملیات ها «محمد الشتوی» نام دارد. به گفته مقامات امنیتی این فرد دارای تابعیت سوری بوده و هم اکنون در بیروت به سر می برد.

در همین حال، گفته می شود گروه تروریستی ـ تکفیری داعش از الشتوی خواسته تا اقدام به انجام عملیات های تروریستی در ضاحیه بیروت و جبل محسن طرابلس کند.

منابع امنیتی همچنین اعلام کرده اند که دو دستیار اساسی الشتوی، «عبدالکریم الشیخ علی» و «بلال البقار» نام دارند.

گفتنی است انفجار تروریستی پنج شنبه هفته گذشته در منطقه ضاحیه بیروت به شهادت دست کم ۴۳ نفر و مجروح شدن ۲۳۹ نفر انجامید.