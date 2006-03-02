ريس ويترسپون گرانترين ستاره هاليوود است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، اين هنرپيشه كه به پاس ايفاي نقش همسر جاني كش در فيلم "قدم زني در مسير" يكي از شانس هاي برتر كسب تنديس اسكار است براي ايفاي نقش در فيلم "مشكل خانوادگي ما" دستمزدي بالغ بر 30 ميليون دلار دريافت كرد و ركورد جديدي بر جاي گذاشت.



ويترسپون در اين فيلم نقش مادري را بازي مي كند كه ناگزير به مبارزه با شياطيني است كه پيكره كودكش را تصاحب كرده اند. اين هنرپيشه 29 ساله نه تنها دراين فيلم بازي مي كند بلكه تهيه و توليد آن را نيز بر عهده گرفته است.



جوليا رابرتز، هنرپيشه فيلم هاي "نزديكتر"، "زن زيبا"، "ناتينگ هيل" و "عروس فراري" براي ايفاي نقش در فيلم "لبخند موناليزا" دستمزد 25 ميليون دلاري دريافت كرد و تاكنون گرانترين هنرپيشه زن سينماي آمريكا به شمار مي رفت. اما به نظر مي رسد كه ويترسپون گوي رقابت را از وي ربوده است.



هنرپيشه فيلم هاي "انتخابات"، "نيكي كوچولو"، "قانونا بلوند"، "اهميت ارنست بودن" و "درست مثل بهشت" براي كسب تنديس اسكار بايد با رقبايي چون چارليز ترون براي "نورث كانتري"، فليسيتي هافمن براي "ترنس‌امريكا"، جودي دنچ براي "خانم هندرسن تقديم مي‌كند" و كايرا نايتلي براي "غرور و تعصب" به رقابت بپردازد. ويترسپون تا به حال در 32 فيلم سينمايي و تلويزيوني حضور داشته است.