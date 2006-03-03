شجريان انتخاب و اولويت اول ما براي سرود جام جهاني فوتبال است

"علي پور" مسئول فرهنگي فدراسيون فوتبال ايران در گفت و گو با خبرنگار موسيقي "مهر"، ضمن اعلام اين خبر افزود: ما ترجيح مي دهيم كه موسيقي اي را كه مي خواهيم عرضه كنيم، نماينده "موسيقي "و به عبارتي فرهنگ وهنر ايراني باشد، از اين رو بايد بهترين هنرمندان را براي اجراي اين موسيقي در نظر گرفت.

وي افزود: در صورتي كه استاد شجريان درخواست ما را قبول نكنند، هر كسي را كه ايشان براي اجراي اين سرود معرفي كنند قبول خواهيم كرد، به هر حال ما ترجيح مي دهيم كه از خوانندگان برتر موسيقي سنتي ايران همچون آقاي شهرام ناظري و آقاي افتخاري بهره ببريم. اين به اين معني نيست كه به موسيقي پاپ بي توجه هستيم، اما درپي داشتن سرودي در فضاي موسيقي پاپ نيستيم چون معتقديم كه نماينده موسيقي ايراني بايد تمامي عناصر ايراني را دارا باشد.

علي پور در ادامه اين گفت و گو در مورد قطعه اي كه در همين رابطه توسط دو خواننده پاپ در خارج از ايران ضبط شده است گفت: ما آثار اين خوانندگان را هم شنيديم، كارهاي بدي نبودند اگرچه ما در اين فضا ،كارهاي بهتري را نظير آنچه پس از بازي ايران و بحرين شنيده شده بود، توليد كرده بوديم. همچنين آثاري از ساخته هاي آقاي يغمايي در همين فضاتوليد شده بود. از سويي ما 13 اثر آماده براي جام جهاني فوتبال داريم، اما فعلا تصميممان بر اين نيست كه اين آثار را به فيفا براي سي دي برگزيده موسيقي هاي 32 كشور براي جام جهاني 2006 تحويل دهيم.

وي در ادامه در پاسخ به اين سوال كه از چه گروه هاي موسيقي سنتي تا كنون دعوت شده است گفت: ار گروه موسيقي عارف دعوت كرده ايم، همچنين با آقاي سراج به توافق رسيده ايم تا ايشان در آلمان با ما همراه باشند و برنامه هايي را اچرا كنند. قرار نيست كه ما در حوزه هنر دخالت كنيم و قرارها را به خود هنرمندان محول كرده ايم تا اينكه ايشان خودشان در نهايت تصميم بگيرند.

مسئول فرهنگي فدراسيون فوتبال ايران در پايان اعلام كرد: تا كنون طي تماس هايي كه با دفتر آقاي شجريان داشته ايم، به توافق هاي اوليه رسيده ايم و بنا داريم كه در نهايت با انچه كه استاد مي گويند توافق كرده و موضوع را قطعي كنيم.