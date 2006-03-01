به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، بيژن شهبازخاني عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس اظهار داشت: برخي مي گويند مخالفت ها براي اين است كه شعارهاي رئيس جمهور محقق نشود، اما در واقع هدف اين است كه بوجه اي براي رسيدن به اهداف ملي داشته باشيم.

وي ادامه اداد: اتكاي درآمدي بودجه به نفت در سال 83، بيست و دو ميليارد دلار و در سال 85 به چهل ميليارد دلار رسيد كه اگر بخواهيم هر 2 سال با چنين افزايش مواجه شويم، چاه هاي نفت كفاف آن را نخواهد داد.

شهبازخاني با تاكيد بر لزوم پرهيز از مباحثي احساسي درخصوص بودجه گفـت: مقام معظم رهبري بارها مسئولان را به رعايت قانون برنامه چشم انداز 20 ساله توجه دادند ، دولت پاسخ دهد در كجاي برنامه گنجانده شده كه در سال آينده، چهل ميليارد دلار از منابع ارزي استفاده شود.

وي ادامه دارد: بسياري از دستگاه ها در سال آينده با كسري مواجه خواهند شد و چنانچه به ماده 2 برنامه چهارم توسعه توجه نشود، همه شعارها حالت عكس پيدا مي كند و رشد نقدينگي 32 درصد كف پيش بيني كارشناسان است.

نماينده ملاير با اشاره به شعار دولت براي بهبود معيشت مردم خاطرنشان كرد كه با تورم 2 2 درصدي معيشت مردم بهتر نخواهد شد و گرچه دولت در برخي زمينه ها شفاف سازي كرده، اما در برخي نقاط هم كم لطفي شده است.

شهبازخاني سال آينده را سال چالش بانك هاي دولتي عنوان كرد و گفت: در حال حاضر بانك هاي خصوصي قدرتمند تر از بانك هاي دولتي عمل مي كنند.

وي انتشار اوراق مشاركت در سال 85 را بيش از سال جاري پيش بيني كرد و اظهار داشت: دولت بايد مبلغ هنگفتي را به عنوان سود مشاركت به مردم بپردازد.

اين نماينده هدفمند كردن يارانه ها را از برنامه هاي دولت نهم ذكر كرد و گفت كه چنانچه دراين زمينه شعار داده نشود، مردم باور مي كنند كه با يارانه ها نمي شود كشور را اداره كرد.

شهباز خاني تصريح كرد: 31 ميليارد دلار يارانه انرژي پرداخت مي شود كه بيشتر آن نصيب پولدارها مي شود و اين سئوال مطرح مي شود كه چرا ما بايد سرمايه هاي خود را اينگونه مصرف نمايم.

وي با تاكيد بر لزوم وجود عزم ملي براي ساماندهي يارانه ها، گفت: با افزايش تامين اجتماعي و بيمه ها مي توانيم يارانه ها را حذف كنيم.

عضو كميسيون آموزشي و تحقيقات مجلس با انتقاد از كاهش هزينه هاي پژوهشي گفت: اين كاهش باعث فرار مغزها مي شود؛ در حالي كه صرف هزينه هاي پژوهشي در زمينه دانش صلح آميز هسته اي به خوبي جواب داد.

شهباز خاني همچنين از كاهش سهم بهداشت و درمان از 5/8 درصد در سال جاري به 7 درصد در سال 85 انتقاد كرد و اظهار داشت: بيمه روستاييان از 420 ميليارد تومان به 320 ميليارد تومان در لايحه بودجه رسيده بود كه كميسيون تلفيق آن را به 500 ميليارد تومان رساند؛ گرچه اين ميزان بايد هزار ميليارد تومان باشد.

نماينده ملاير در پايان تصريح كرد: بودجه سفرهاي استاني بايد بر اساس مبالغ تعيين شده در نظر گرفته شود كه مشكلي در زمينه تخصيص آن به وجود نيايد.