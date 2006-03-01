هشتاد مقاله علمي در زمينه تقويت نظام خانواده و آسيب شناسي آن ارائه مي شود

حجت الاسلام "غروي" در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اين خبر گفت: وجود يك خانواده سالم نقش اساسي در سلامت يك جامعه دارد و وجود خانواده ناسالم نيز در تخريب يك جامعه تاثيرفراواني دارد، در اسلام نيز به اين نهاد توجه فراواني شده است ولي متاسفانه در جهان امروز ، كيان اين ساختار مقدس در بسياري از كشورها حتي در ايران، در خطر جدي قرار گرفته است.

وي ضمن تاكيد بر ضرورت تحقيق در موضوع خانواده در مراكز علمي و لزوم فعاليت رسانه اي در اين زمينه گفت : موسسه امام خميني (ره) با همكاري مركز مطالعات و تحقيقات زنان و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، همايش يك روزه "نظام خانواده و آسيب هاي آن" را در محورهاي اهميت و جايگاه خانواده در رشد فردي و اجتماعي، راهكارهاي درون و برون خانوادگي تقويت نظام خانواده، تاثير رسانه هاي جمعي در مشكلات خانوادگي و ايجاد استحكام درخانواده، نقش تفريح در روابط خانوادگي، خانواده آرماني از ديدگاه اسلام، جهاني سازي و خانواده برگزار مي كند.

دبير برگزاري همايش گفت : فراخوان مقالات اين همايش در خرداد ماه سال اعلام شد و با توجه به فرصت اندك ، 128 خلاصه مقاله به دبيرخانه همايش ارائه شد كه با بررسي هاي انجام شده توسط هيئت علمي همايش متشكل از 35 نفر از اساتيد حوزه و دانشگاه ، 81 مقاله مورد تاييد قرار گرفت كه تعدادي از آنان در روز همايش به صورت سخنراني و پوستر ارائه مي شود. همچنين خلاصه مقالات در روز همايش به شركت كنندگان داده شده و كتابي حاوي متن كامل منتشر خواهد شد.

"غروي" گفت : در اين همايش سه ميزگرد با موضوعات سن ازدواج، نقش هاي جنسيتي در خانواده و جهاني شدن و خانواده برگزار مي شود و سخنران افتتاحيه اين مراسم نيز آيت الله مصباح يزدي خواهند بود كه به بررسي تحول خانواده و ثبات ارزش هاي آن سخنراني مي كند.

مدير گروه روان شناسي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) گفت: در اين موسسه تاكنون 12 دوره كارشناسي، چندين دوره كارشناسي ارشد و دوره هاي دكتراي روان شناسي برگزار شده است و هم اكنون نيز برخي از طلاب حوزه علميه در حال تحصيل دراين دوره ها هستند.