حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم لطفی در گفتوگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: خانه های قرآن در بیرجند و روستاها با هدف ترویج فرهنگ قرآنی تاسیس میشود.
وی با بیان اینکه تاکنون ۱۰ خانه قرآن شهری و ۲۱ خانه قرآن روستایی تاسیس شده است، اظهار کرد: تخصیص اعتبار به این خانهها به صورت حمایتی است.
حجت الاسلام لطفی افزود: بر اساس کلاس هایی که در رشته های گوناگون برگزار و طرح هایی که اجرا میشود، اعتبار به آنها تعلق میگیرد.
وی با اشاره به دیگر تسهیلات ارائه شده به خانه های قرآن، اظهار کرد: دیگر تسهیلات در قالب اهدای کتب و نرم افزارهای آموزشی، کتب تفسیرو بسته های آموزشی ارائه میشود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی بیرجند با بیان اینکه هر ماه به طور میانگین یک بسته آموزشی به هر خانه قرآن داده میشود، افزود: همچنین برخی از این خانهها که فاقد تجهیزات بودهاند نیز مجهز به امکانات شدهاند.
وی ادامه داد: با تخصیص اعتبار آن دسته از خانههای قرآنی که فاقد برخی امکانات هستند نیز مجهز میشوند.
حجت الاسلام لطفی با تاکید بر اینکه خانههای قرآن، فرهنگ قرآنی و تربیت اسلامی را ترویج میدهند، اظهار کرد: شرکت در خانه های قرآن محدودیت سنی ندارد و از همه سنین در آن فعالیت دارند.
وی با بیان اینکه رشتههای حفظ، روخوانی، روانخوانی و تفسیر قرآن در این خانهها آموزش داده میشود، بیان کرد: تاکنون افراد زیادی در این خانهها آموزش دیده و در مسابقات قرآنی به مراحل کشوری راه یافتهاند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی بیرجند ادامه داد: همچنین به خانه های قرآنی که در انجام برنامهها و طرحها نسبت به دیگر خانهها نمونه میشوند نیز هدایایی داده میشود.
وی با بیان اینکه در سال جاری ازیک خانه قرآن روستایی و سه خانه قرآن شهری نیز به عنوان نمونه تجلیل شده است، بیان کرد: خانه قرآن روستایی «نورطاها» و خانه های قرآنی شهری «نسیم وحی» و «مشکات» نیز از خانه های نمونه معرفی شدهاند.
حجت الاسلام لطفی افزود: به هرکدام از این خانهها یک بسته فرهنگی به ارزش ۵۰۰ هزار تومان و مبلغ ۲۰۰ هزار تومان اهدا شد.
