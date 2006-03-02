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۱۱ اسفند ۱۳۸۴، ۱۵:۲۹

مهمانان نوروزي زنجان بر فراز گنبد سلطانيه پرواز مي كنند

مهمانان نوروزي زنجان بر فراز گنبد سلطانيه پرواز مي كنند

مدير كل ميراث فرهنگي و گردشگري استان زنجان گفت:مهمانان نوروزي در زنجان با كايت و پاراگلايدر برفرازشهر سلطانيه و گنبدتاريخي سلطانيه پرواز مي كنند.

به گزارش خبرگزاري مهر، يحيي رحمتي با بيان اين مطلب در ادامه تصريح كرد: براي اجراي اين برنامه 2خلبان از تهران به شهر سلطانيه دعوت شدند.

 وي درادامه به برنامه هاي نوروزي اشاره كرد وافزود: نظارت بر اماكن اقامتي و پذيرائي درون شهري و رستورانهاي بين شهري، توزيع اقلام تبليغاتي، سازماندهي اكيپ هاي راهنماي مسافران از جمله اين برنامه ها است 

 مدير كل ميراث فرهنگي و گردشگري استان زنجان گفت: اماكن گردشگري استان نظير گنبد سلطانيه، بقعه ي قيدار نبي(ع)، غار كتله خور، بناي رختشوي خانه و... براي پذيرائي ازمسافران نوروزي آماده شدندوراهنمايان نيز براي ارائه اطلاعات به گردشگران در اين مكانها مستقرخواهند شد.

کد مطلب 297429

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