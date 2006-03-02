مهمانان نوروزي زنجان بر فراز گنبد سلطانيه پرواز مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر، يحيي رحمتي با بيان اين مطلب در ادامه تصريح كرد: براي اجراي اين برنامه 2خلبان از تهران به شهر سلطانيه دعوت شدند.

وي درادامه به برنامه هاي نوروزي اشاره كرد وافزود: نظارت بر اماكن اقامتي و پذيرائي درون شهري و رستورانهاي بين شهري، توزيع اقلام تبليغاتي، سازماندهي اكيپ هاي راهنماي مسافران از جمله اين برنامه ها است

مدير كل ميراث فرهنگي و گردشگري استان زنجان گفت: اماكن گردشگري استان نظير گنبد سلطانيه، بقعه ي قيدار نبي(ع)، غار كتله خور، بناي رختشوي خانه و... براي پذيرائي ازمسافران نوروزي آماده شدندوراهنمايان نيز براي ارائه اطلاعات به گردشگران در اين مكانها مستقرخواهند شد.