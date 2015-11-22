تشدید خشکسالی در چهارمحال و بختیاری/کاهش ۳۳ درصدی بارش

خبرگزاری مهر - گروه استانها: استان چهارمحال و بختیاری دارای منابع غنی آبهای سطحی(در حدود۱۰ درصد آب کشور) است، بیش از ۹۵ درصد آب شهری و روستایی در استان چهارمحال و بختیاری از منابع آب زیرزمینی تأمین میشود.
استان چهارمحال و بختیاری بهواسطه بارشهای قابلتوجه از استانهای آبخیز کشور به شمار میرود که هماکنون آب شرب و صنعت بسیاری از استانهای کشور ازجمله اصفهان، خوزستان و یزد را تأمین میکند.
طی سالهای گذشته بهواسطه کاهش بارش و وقوع خشکسالی بسیاری از چاههای آب استان و چشمهها و قناتها خشکشده است.
بسیاری از مزارع کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری بهواسطه نبود آب از زیر کشت خارجشدهاند و به بوتهزارهای گیاهان وحشی تبدیلشده است.
از طرفی به دلیل برداشت بیرویه از این منابع، متأسفانه بیلان آب بسیاری از آبخوانهای زیرزمینی منفی شده و مهمترین دشتهای استان شامل دشتهای شهرکرد، بروجن، فرادنبه، سفیددشت و خانمیرزا ممنوعه بحرانی هستند.
در زمستان سال گذشته اگرچه بارشهای قابلتوجه در استان چهارمحال و بختیاری انجام شد اما این بارشها بازهم برای جبران خشکسالی سالهای اخیر و کاهش آبهای زیرزمینی کافی نبوده است.
پاییز فصل بارش استان چهارمحال و بختیاری است و این در حالی است که از ابتدای مهر تاکنون بارش قابل توجهی در استان چهارمحال و بختیاری رخ نداده است.
در حالی در اکثر استان ها بارش های قابل توجهی گزارش شده است متاسفانه در استان بارش ها نسبت به سال گذشته بسیار کاهش یافته است و اگر این روند تا پایان فصل بارش وجود داشته باشد، خشکسالی این استان تشدید میشود.
کاهش ۳۳ درصدی بارش در استان چهارمحال و بختیاری در سال زراعی جاری
مدیرکل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر از کاهش بارش در سال زراعی جاری در استان چهارمحال و بختیاری خبر داد.
مهرداد قطره با اشاره به اینکه بارش در استان چهارمحال و بختیاری در سال زراعی جاری(۹۴-۹۵) تاکنون ۳۳ کاهش داشته است، عنوان کرد: بارش در استان چهارمحال و بختیاری تاکنون بسیار کم بوده است و اگر این روند ادامهدار باشد خشکسالی در این استان ادامهدار خواهد بود.
وی عنوان کرد: هماکنون میزان بارش سال زراعی جاری چهارمحال و بختیاری در حدود۹۱.۳ میلیمتر بوده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته(اول مهر تا یک آذر) ۳۳ درصد کاهشیافته است.
مدیرکل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: میزان بارش سال زراعی جاری چهارمحال و بختیاری نسبت به میانگین سال زراعی کامل حدود ۸۵ درصد کاهش داشته است.
وی ادامه داد: برآورد ما این است که بارش فراتر از میانگین در استان چهارمحال و بختیاری طی ماههای آینده رخ نخواهد داد و همچنین سرمای خارج از میانگین نیز در پیشرو نخواهیم داشت.
مهرداد قطره بابیان اینکه میزان بارشها در سطح استان کم شده است، عنوان کرد: میزان بارش در شهرکرد مرکز استان از ابتدای سال زراعی جاری (از اول مهرماه تا امروز) ۳۹ میلیمتر بوده درحالیکه در مدت مشابه سال قبل ۸۰ میلیمتر بوده است، همچنین میزان بارش امسال در کوهرنگ ۲۱۷ میلیمتر بوده درحالیکه سال گذشته در همین مدت ۳۳۲ میلیمتر بارش داشته است.
مدیرکل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: میانگین بارش در کل استان علیرغم تصور افزایش، تنها به ۸۰ میلیمتر رسیده است درحالیکه این میزان در سال قبل ۱۱۹ میلیمتر بوده است بنابراین نسبت به دوره مشابه سال قبل (اول مهر تا صبح ۲۶ آبان) حدود ۳۳ درصد کاهش بارندگی در استان اتفاق افتاده است.
وی اظهار داشت: صرفهجویی در مصرف آب باید موردتوجه بیشتر قرار گیرد چرا اگر بارشها کمتر شود مشکلات بسیاری برای شهرها و مناطقی که نیازمند آب هستند ایجاد میشود.
خشکسالی همچنان در چهارمحال و بختیاری ادامهدار است
یکی از کارشناسان حوزه آب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هماکنون وضعیت آب در استان چهارمحال و بختیاری هرساله بحرانیتر میشود.
افشین مقدس ادامه داد: هماکنون بهواسطه کاهش بارش و برداشت بیرویه آب از آبهای زیرزمینی سطح آبهای زیرزمینی بسیاری از مناطق استان کاهشیافته است و خطر فرونشست ایجادشده است.
وی گفت: با وضعیت بارش امسال نیز به نظر میرسد خشکسالی همچنان در این استان ادامهدار باشد.
وی افزود: هماکنون مقدار بسیار زیاد آب های زیر زمینی در حوزه کشاورزی استان مصرف میشود که این روند با تجهیز مزارع به تجهیزات آبیاری نوین کاهشیافته است.
وی با بیان اینکه بارشها در سطح استان بسیار کاهشیافته است و باید صرفهجویی مصرف آب در سطح استان بیشتر موردتوجه قرار گیرد، تأکید کرد: باید در خصوص مصرف درست آب فرهنگسازی شود و تلاش شود که شهروندان و روستائیان در خصوص مصرف آب دقت کنند.
افشین مقدس ادامه داد: رسانهها نقش مهمی در این خصوص میتوانند ایفا کنند و باید از این ظرفیت بیشتر استفاده شود.
باید زمینه بهره گیری درست از منابع آب در این استان با توجه به کاهش بارش ها و حیاتی شدن مسئله آب مورد توجه قرار گیرد که ضرورت دارد مسئولان حوزه آب در این مسیر گام های ارزشمندی برای فرهنگ سازی صرفه جویی مصرف آب در سطح استان بردارند.
خبرنگار: بهاره صمیمی
نظر شما