كارگاه آموزشي الحاق به سازماني جهاني تجارت برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از روابط عمومي وزارت بازرگاني، كارگاه آموزشي پنج روزه الحاق به سازمان جهاني تجارت توسط كارشناسان (آنكتاد) و تعدادي از كارشناسان ايراني تحت نظر دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري طي روزهاي 13 لغايت 17 اسفند ماه در تهران برگزار مي شود.

هدف اين كارگاه آموزشي كه در چارچوب همكاري‌هاي مشترك آموزشي، پژوهشي و مشاوره اي آنكتاد و دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري صورت مي گيرد، بررسي تبعات الحاق جمهوري اسلامي ايران به سازمان جهاني تجارت بر بخش‌هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي كشور است.

همچنين در اين كارگاه آموزشي بيش از 80 نفراز كارشناسان دستگاه‌هاي دولتي و بخش خصوصي حضور خواهند داشت.