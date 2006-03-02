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۱۱ اسفند ۱۳۸۴، ۱۰:۳۷

كارگاه آموزشي الحاق به سازماني جهاني تجارت برگزار مي شود

يك گروه از كارشناسان كنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنكتاد) به منظور برپايي كارگاه آموزشي پنج روزه در زمينه الحاق به سازمان جهان تجارت به تهران مي آيند.

به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از روابط عمومي وزارت بازرگاني، كارگاه آموزشي پنج روزه الحاق به سازمان جهاني تجارت توسط كارشناسان (آنكتاد) و تعدادي از كارشناسان ايراني تحت نظر دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري طي روزهاي 13 لغايت 17 اسفند ماه در تهران برگزار مي شود.

هدف اين كارگاه آموزشي كه در چارچوب همكاري‌هاي مشترك آموزشي، پژوهشي و مشاوره اي آنكتاد و دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري صورت مي گيرد، بررسي تبعات الحاق جمهوري اسلامي ايران به سازمان جهاني تجارت بر بخش‌هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي كشور است.

همچنين در اين كارگاه آموزشي بيش از 80 نفراز كارشناسان دستگاه‌هاي دولتي و بخش خصوصي حضور خواهند داشت.

کد مطلب 297434

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